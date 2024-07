Incontro su Multiverso e come riconoscere le stelle: doppio appuntamento all’osservatorio astronomico

Roselle (Grosseto). Questa settimana 2 appuntamenti speciali all’osservatorio astronomico di Roselle, che in via straordinaria aprirà anche giovedì 18 luglio alle 21.30, quando si parlerà del Multiverso, ci sarà come relatore d’eccezione l’astronomo professor Roberto Buonanno, docente di astronomia ed astrofisica all’Università di Tor Vergata, presidente della Società astronomica italiana, già direttore dell’osservatorio di Roma, dell’osservatorio di Teramo dell’Inaf e astronomo dell’Eso “European southern observatory”; in suo onore gli è stato dedicato un asteroide chiamato 73465 Buonanno.

Venerdì 19 luglio, alle 21.30, sarà possibile imparare a riconoscere le stelle con un relatore d’eccezione, il fisico professor Vincenzo Millucci: già docente di fisica e meccanica celeste all’Università di Siena, membro della Società astronomica otaliana e dell’Accademia dei Fisiocritici, ha fondato l’osservatorio di Torre Luciana dell’Università di Siena. Millucci è una colonna portante dell’osservatorio astronomico di Roselle e ne è un sostenitore sin dalla sua costruzione, avvenuta nel 1986. In suo onore gli è stato dedicato un asteroide, chiamato 54967 Millucci.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

Tutti gli eventi sono pubblicati sul sito https://www.amsagrosseto.com/index.php?option=com_icagenda&view=list&Itemid=131