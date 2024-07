Riapertura Chelliana, il Comune: “Tantissimi visitatori, successo per gli eventi collaterali”

Grosseto. La biblioteca Chelliana ha riaperto le porte alla città di Grosseto con la tre giorni di “Design Funzione Arte”, a cura di Alessandro Corina, che ha riscosso un grandissimo successo.

«Siamo molto felici della riuscita degli eventi – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori alla cultura, Luca Agresti, e ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi –: i cittadini hanno dimostrato grande interesse per “Design Funzione Arte” e sin da subito hanno ripreso a frequentare la Chelliana in tutti i suoi spazi. Lunedì 8 luglio, dopo il taglio del nastro, l’emozione di vedere tantissime persone a Palazzo Mensini è stata enorme. Prima al Teatro degli Industri poi in biblioteca, i cittadini hanno partecipato con interesse all’evento. Un sogno che si è realizzato: adesso la Chelliana è tornata a disposizione della città con spazi rinnovati e con un giardino letterario che la unisce alla cinta muraria e al centro storico. Ci teniamo a ringraziare tutti gli attori di questa tre giorni perché insieme siamo riusciti a creare occasioni per stare insieme, riflettere e vivere la nostra città».

Gli orari di apertura

La biblioteca Chelliana è aperta il lunedì, dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 13.30. Le mostre “L’evoluzione della seduta” e “L’artigianalità, il design e il suo colore” saranno visitabili fino alla mattina di sabato 20 luglio. La mostra “Eroi” sarà in piazza Duomo fino al 31 luglio e poi sarà spostata nel chiostro della Chelliana, dove resterà fino ad ottobre. L’opera Nft “Symbiotica” di Giuseppe Lo Schiavo, acquistata da Banca Tema, sarà all’interno del Duomo fino a venerdì 19 luglio.

«Voglio ringraziare tutti – dichiara la direttrice della Chelliana, Anna Bonelli –, da chi ha preso parte come spettatore alle nostre iniziative, a tutti i protagonisti e agli sponsor e sostenitori di “Design Funzione Arte”. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale e ad Alessandro Corina. Per me sono stati giorni davvero emozionanti, ho vissuto con gioia la riapertura della biblioteca e adesso vedere nuovamente bambini, ragazzi e adulti che la frequentano in ogni suo spazio è una grande soddisfazione».

A curare la tre giorni di eventi il designer Alessandro Corina, che ha donato alla città la seconda edizione di “Design Funzione Arte”. «Siamo riusciti nell’intento di creare connessioni, far interagire professionisti, creare dibattiti. Insieme abbiamo generato bellezza – spiega Corina –. Ho visto tantissimi sorrisi e questo è il successo più grande. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di “Design Funzione Arte”. Grazie davvero a tutti».

Le tre giornate di eventi hanno visto la partnership di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Diocesi di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura e Banca Tema.

I supporter dell’iniziativa sono stati Rrd, Tiemme, Generali di Maurizio Marraccini, Aurelia Antica shopping center, L’Uva e il malto, i partner tecnici Alivar, Mvsevm, My home Collection, Cava, Smeg Hypermaremma e Giuseppe Lo Schiavo. Hanno contribuito: la libreria Mondadori del centro storico, la Fondazione Bianciardi, la Rete delle biblioteche della Maremma, il Polo universitario grossetano e l’artista Marco Celeghin.

Gli ospiti delle tavole rotonde sono stati: i designer Silvana Angeletti, Raffaella Mangiarotti, Matteo Bazzicalupo, l’architetto e giornalista Elena Cattaneo, il direttore creativo, digital maker, scrittore Paolo Stella, la giornalista e vicedirettore di Artribune Santa Nastro, Serena Tabacchi, direttrice e co-fondatrice del Mocda-Museum of contemporary digital art di Londra, il giornalista Giacomo Nicolella Maschietti, don Paolo Gentili, vicario della Diocesi Grosseto, Carlo Pratis di Hypermaremma e Fabio Becherini, direttore della Banca Tema.