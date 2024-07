Festambiente: i Modena City Ramblers in concerto

Grosseto. Festambiente, l’attesissimo evento green dell’estate, arricchisce il cartellone musicale di una serata speciale con il concerto dei Modena City Ramblers.

Sabato 10 agosto, il suggestivo scenario del festival ospiterà la band emiliana, pronta a incantare il pubblico con il suo inconfondibile mix di folk irlandese e sonorità emiliane. L’inizio del concerto è previsto per le 22.30, ma organizzatrici e organizzatori consigliano di arrivare in anticipo per godere appieno dell’atmosfera del festival e delle numerose attività proposte. L’appuntamento si preannuncia di quelli imperdibili per gli amanti della buona musica e dell’impegno sociale. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo alcuni dei brani più amati del loro repertorio. La loro energia contagiosa e la capacità di far riflettere attraverso la musica garantiranno una serata indimenticabile.

“È con grande entusiasmo – dichiara Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente – che annunciamo il ritorno dei Modena City Ramblers a Festambiente, un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra manifestazione. La loro musica, intrisa di passione, impegno sociale e un forte senso di comunità, rispecchia perfettamente i valori che Festambiente e Legambiente promuovono da sempre. Quest’anno più che mai, sentiamo l’importanza di creare spazi di riflessione e di condivisione dove la cultura e l’arte possano diventare strumenti potenti per sensibilizzare e mobilitare le persone sui temi cruciali della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale. I Modena City Ramblers, con il loro inconfondibile stile combat-rock e la loro capacità di coinvolgere il pubblico, rappresentano un esempio straordinario di come la musica possa essere veicolo di cambiamento e consapevolezza. Per questo, invitiamo tutte e tutti a partecipare a questa speciale serata, per celebrare insieme non solo la musica, ma anche il nostro impegno collettivo per un futuro più giusto e sostenibile. Festambiente continua a essere un punto di riferimento per chi crede in un mondo migliore e siamo orgogliosi di poter offrire un programma ricco di eventi e iniziative che, anno dopo anno, confermano il successo e la rilevanza del nostro festival.”

Festambiente 2024

Organizzato da Legambiente, Festambiente è uno dei più importanti festival dedicati all’ecologia e alla sostenibilità in Italia. Ogni anno, nel mese di agosto, la manifestazione alza il sipario a Rispescia, vicino a Grosseto, nel cuore della Maremma toscana. Il festival si distingue per il suo impegno nella promozione di uno stile di vita sostenibile, proponendo numerosi eventi e attività, tra cui conferenze, workshop, laboratori per bambini, mostre e spettacoli. Un luogo in cui il divertimento si coniuga alla perfezione con la sensibilizzazione su temi cruciali come la tutela dell’ambiente, la giustizia sociale e la sostenibilità. Inoltre, il festival offre un’ampia selezione di cibo biologico e a km zero, aree espositive e spazi dedicati agli acquisti sostenibili.

I Modena City Ramblers

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 e da subito si distinguono per il loro stile unico, che combina il folk irlandese con la tradizione musicale emiliana. La band è famosa per il suo impegno politico e sociale, che si riflette nei testi delle loro canzoni, spesso ispirati a temi di giustizia, pace e diritti umani. Il loro stile musicale, definito “combat-rock”, è una fusione di diversi generi che include elementi di musica folk, rock, punk e musica tradizionale italiana e irlandese. Fin dai loro esordi, i Modena City Ramblers hanno scelto di utilizzare strumenti tradizionali come fisarmoniche, chitarre acustiche, armoniche e percussioni latino-americane, integrandoli con batterie e chitarre elettriche, per creare un sound dinamico e coinvolgente. Tra i loro album più celebri si ricordano “Riportando tutto a casa”, “La grande Famiglia” e “Viva la vida, muera la muerte!”, che hanno consolidato la loro reputazione come una delle band più influenti del panorama musicale italiano.

