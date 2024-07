Torna “Maremma Archeofilm”: tre serate di proiezioni gratuite al Giardino dell’Archeologia

Grosseto. Dal 18 al 20 luglio torna a Grosseto “Maremma Archeofilm”, il grande festival di archeologia, arte e ambiente organizzato da Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti editore) e associazione M.Arte.

Tre serate – tutte a ingresso libero gratuito al Giardino dell’Archeologia – propongono al pubblico film-capolavoro da tutto il mondo (doppiati in italiano) per lasciarsi affascinare dalle tante storie che hanno fatto la Storia.

Avanti e indietro nel tempo

Tanti i temi delle pellicole che permetteranno al pubblico di viaggiare avanti e indietro sulla linea del tempo alla riscoperta delle grandi civiltà del passato.

Vichinghi, Preistoria e antica Roma

S’inizia con la vera storia dei Vichinghi, sfatando l’idea dei barbari descritti nel Medioevo e ripercorrendo le loro orme dalla Danimarca all’Islanda passando per la Francia. Storia, archeologia e natura trasportano il pubblico in altri luoghi ricchi di fascino, tra cui le sorgenti del fiume Anien,e seguendo le cui acque si giunge fino a Roma, o addentrarsi nella Grotta di Cala dei Genovesi a Levanzo per scoprire come la videro i primi archeologi nel 1953.

I dinosauri? Un business!

Per gli appassionati del genere, tornano a grande richiesta anche i dinosauri come non li abbiamo mai visti, ovvero con una pellicola, “Jurassic Cash”, che indaga sul collezionismo delle fossili, un hobby controverso e osteggiato dai paleontologi di tutto il mondo.

San Casciano dei Bagni

Si torna invece a casa, in Toscana, con il film- racconto degli scavi del santuario etrusco-romano di San Casciano dei Bagni (Siena), premiati come la scoperta archeologica dell’anno. “Come un fulmine nell’acqua. I bronzi di San Casciano dei Bagni” consegna il racconto fedele di un passato solo apparentemente lontano dal nostro presente, che ci parla ancora di salute e fede.

La storia in corto

Quest’anno, per la prima volta sarà proposta al pubblico una carrellata dei migliori cortometraggi a tema storico-mitico-archeologico-ambientale usciti dall’ultima edizione di Firenze Archeofilm per spaziare dall’impatto della plastica su tutto l’ecosistema, la mitica storia del dio Pan, il racconto dell’Odissea dal punto di vista del Ciclope e molto altro.

Gli ospiti di “Maremma Archeofim 2024”

Per le consuete interviste/conversazioni saranno presenti Lorenzo Marasco, direttore dei Musei di Scarlino, Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma, e Simona Rafanelli, direttrice del Museo civico archeologico “I. Falchi” di Vetulonia.

Premiazione

Al termine della manifestazione, sulla base di voti espressi ogni sera dal pubblico in qualità di giuria popolare, avverrà l’assegnazione del premio del pubblico “Maremma Archeofilm” al film più gradito.

Brindisi sotto le stelle

Ogni sera, come da tradizione, ci sarà la possibilità di degustare i vini offerta da La Selva.

«Siamo felici – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – di annunciare l’arrivo della terza edizione di Maremma Archeofilm, l’atteso evento che riesce a combinare arte, cultura e storia nella suggestiva cornice del Giardino dell’Archeologia. Per tre giorni il pubblico amante del cinema estivo e delle serate all’aperto potrà partecipare a questa iniziativa unica e originale. L’amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere questo progetto, che consente di promuovere il nostro patrimonio archeologico attraverso vari linguaggi artistici. Il cinema diventa uno strumento per valorizzare i territori di interesse archeologico e naturale. Siamo sicuri che questa edizione sarà ancora una volta un successo, rafforzando il legame tra la nostra comunità e il suo ricco patrimonio culturale e archeologico».

Dichiara Piero Pruneti, direttore di “Archeologia Viva”(Giunti Editore): «Maremma Archeofilm è una grande occasione per conoscere il nostro passato attraverso una delle modalità più dirette ed emozionali, ovvero il cinema. Il successo di pubblico delle scorse edizioni ne è la conferma. Famiglie, esperti e appassionati anche quest’anno non avranno che l’imbarazzo della scelta tra i film capolavoro selezionati da “Firenze Archeofilm” a livello mondiale e proposti ora, dal 18 al 20 luglio, al Giardino dell’Archeologia di Grosseto».

Informazioni

Tel. 0564.488752 (Museo archeologico di Grosseto). In caso di maltempo, il festival si svolgerà al Museo di storia naturale (strada Corsini 5, Grosseto).

Programma completo: https://www.firenzearcheofilm.it/grosseto/

L’evento è organizzato da: Comune di Grosseto, Regione Toscana, associazione M.arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma, Archeologia Viva – Giunti Editore, Firenze Archeofilm

Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, Cesvot, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. In collaborazione con: Fondazione Grosseto Cultura.

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm