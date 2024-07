Le “Serate di Nomadelfia”: lo spettacolo parte in tour per l’Italia

Grosseto. Le “Serate di Nomadelfia” rappresentano un’esperienza unica che combina arte e messaggio sociale attraverso danze eseguite dai giovani della comunità, brevi video e interventi teatrali ispirati alla commedia dell’arte. Questo evento artistico e coinvolgente offre uno spettacolo appassionante che continua a emozionare il pubblico.

Il cuore dello spettacolo

Sul palco, sotto il gioco magico dei riflettori, si alternano circa cento tra bambini, adolescenti e giovani, esibendosi in una serie di danze popolari di vari Paesi: dalla tarantella alla danza irlandese, dalla danza gitana alla danza messicana. Le esibizioni includono anche acrobazie, scherzi e gag che trasportano gli spettatori in un “mondo al contrario” fondato sulla fraternità. Questo mix di tradizioni culturali e creatività scenica lascia negli spettatori una traccia profonda e duratura.

Il messaggio di Nomadelfia

Nomadelfia, che significa “legge di fraternità” in greco, è una comunità nota per le sue finalità religiose e umanitarie. Con sede nel grossetano, è composta da circa 350 persone che vivono in totale comunione dei beni. Fondata da don Zeno Saltini, Nomadelfia ha accolto in affido più di 5.000 ragazzi in difficoltà nel corso degli anni.

La tournée estiva

Durante l’estate, i Nomadelfi portano il loro spettacolo nelle piazze d’Italia e all’estero, presentando un messaggio di speranza e solidarietà. La tournée di quest’anno comprende 11 spettacoli, con date che vanno da luglio ad agosto.

L’ingresso è libero e gratuito, per permettere a tutti di partecipare.

Programma della tournée 2024

Luglio

Venerdì 12, a Nomadelfia, prova generale;

lunedì 15, ad Alberese, in via del Fante;

sabato 20, a Cantù (Como), in piazza Garibaldi;

martedì 23, a Valmadrera (Lecco), a Prato Parè;

venerdì 26, ad Uggiate (Como), in piazza Europa;

domenica 28, a Legnano (Milano), nel parco Falcone e Borsellino.

Agosto

Sabato 3, a Cernobbio (Como), all’ex galoppatoio di Villa Erba;

martedì 6, a Lecco, in piazza Garibaldi;

giovedì 8, a Sondrio, in piazza Garibaldi;

domenica 11, a Chiavenna (Sondrio), nel parcheggio Pratogiano

giovedì 15, a Saronno (Varese), in piazza dei Mercanti.

Vivere Nomadelfia

Oltre agli spettacoli, i Nomadelfi offrono un esempio vivente di comunità, lavorando insieme per montare e smontare gli impianti, pulire le piazze e interagire con il pubblico. Questo spirito di collaborazione e servizio conferisce alle “Serate di Nomadelfia” un fascino unico che continua a coinvolgere ed emozionare dopo 50 anni e oltre mille repliche.

Testimonianze di Fede e Solidarietà

San Giovanni Paolo II e Papa Francesco hanno riconosciuto il valore delle “Serate di Nomadelfia” come itinerari apostolici singolari che portano frutti di gioia e speranza. Gli spettacoli richiedono sacrificio e impegno, ma offrono un’avventura entusiasmante che lascia negli spettatori emozioni durature e un rinnovato impegno verso la fraternità e la solidarietà.