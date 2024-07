La Corale Puccini animerà il matrimonio di Federico Chiesa nella Cattedrale di Grosseto

Grosseto. I prossimi due fine settimana, diretti da Luca Bernazzani, regaleranno tanti momenti di festa e di gioia con la Corale Puccini.

“Sabato 13 luglio contribuiremo con affetto, stima e riconoscenza, con qualche nostra nota musicale, a un omaggio a don Franco Cencioni, nel giorno del suo 98° compleanno, durante il talk show di Giancarlo Capecchi presso le Terme Marine Leopoldo II – si legge in una nota della Corale -. Con la sua invidiabile lucidità ed ironia, don Franco è testimone di quasi un secolo di storia della nostra Maremma: 98 anni affastellati di centinaia di aneddoti, migliaia di storie e di volti di donne e uomini. Lungo la storia della nostra Corale, giunta a 110 anni, don Franco, ad esempio, era membro del nostro consiglio direttivo già in occasione del 50° anniversario!

“Sabato 20 luglio pomeriggio, accompagnati all’organo da Alessandro Mersi, insieme al Coro Gaudete, animeremo la celebrazione del matrimonio del calciatore Federico Chiesa con la modella Lucia Bramani nella Cattedrale di San Lorenzo – prosegue il comunicato -. Domenica 21 luglio parteciperemo insieme ad altri tre cori (Coro DaltroCanto di Barberino Tavarnelle, Corale Padre Corrado Vestri e il Coro dei Minatori, entrambi di Santa Fiora) e alla Filarmonica Pozzi di Santa Fiora ad una intensa giornata di festa a Santa Fiora, ‘I Borghi cantano la storia’, progetto dell’Associazione Cori della Toscana con il contributo della Presidenza della Regione ed il patrocinio del Comune di Santa Fiora: un’intera giornata di incontri e di tanta musica, strumentale e corale, per le vie del borgo”.

“A partire dalle 9.30 si svolgeranno 3 convegni, uno dedicato alla nascita della contea di Santa Fiora, uno all’arte, il terzo alle miniere di Santa Fiora, i convegni si ripeteranno alle 10.30. A seguire vi sarà una peculiare visita del borgo al seguito di tre ensemble della Filarmonica di Santa Fiora, che si alterneranno in una sorta di ‘processione laica’ che si concluderà dinanzi alla chiesa della Madonna delle Nevi; quindi, alla Peschiera, il pubblico, i musicanti e i coristi potranno consumare un aperipranzo assieme, dopo aver assistito a un concerto di un trio strumentale pianoforte, viola e clarinetto. Per l’aperipranzo nel parco della Peschiera, al costo di 15 euro, è prevista prenotazione obbligatoria al numero 331.8686621 – termina la nota -. Dopo il pranzo il concerto della Filarmonica ‘riunita’, quindi il rientro al paese con i concerti dei 4 cori partecipanti che si alterneranno nelle varie chiese e piazze del borgo realizzando una vera e propria staffetta canora, dove il passaggio del ‘testimone’ sarà rappresentato da un canto in comune con il coro che si esibirà successivamente”.