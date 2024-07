Il festival “Music & Wine” si sposta nella frazione: il Duo Nihz in concerto

Grosseto. Terzo attesissimo appuntamento estivo del 34° festival “Music & Wine” che, dopo i primi due concerti a Montepescali e a Marina di Grosseto, si sposta adesso nella frazione di Braccagni venerdì 12 luglio, alle 21.15, nella sede de “Gli Anta” in via dei Garibaldini (il viale che porta alla stazione) con tutta la magia della musica klezmer suonata dai flauti, le voci, le percussioni e la chitarra del Duo Nihz, gruppo musicale internazionale formato dall’olandese Sanna van Elst e dal tedesco Bobby Rootveld,per una serata di grande divertimento.

Il duo

Partendo dal repertorio della tradizione classica, il duo, unito nell’arte come nella vita, ha poi abbracciato vari ed importanti stili, dalla musica per il teatro a quella della commedia, fino al repertorio klezmer e alla musica Yiddish (musica tradizionale ebraica, in particolare propria delle comunità stanziatesi nell’Europa orientale), per un concerto veramente affascinante e coinvolgente, che spazia da Mozart a Paganini fino alla Czarda del Monti, per poi proseguire con uno scoppiettante programma di musica klezmer e Yiddish.

Durante le loro performances si unisce a loro in alcuni brani anche il figlioletto Levi di 6 anni, a suggellare come la musica sia per loro una tradizione di famiglia. Il duo si è esibito in numerosi Paesi del mondo e in prestigiosi festival, fra i quali il Concertgebouw di Amsterdam, il Rundetaarn a Copenhagen, la sinagoga portoghese di Amsterdam, il Taj Concert Hall, il Kolkata Classical Guitar Festival in India, il Thailand Guitar Festival a Bangkok e in altri numerosi luoghi di prestigio in Italia, Polonia, Olanda, Cina, Malesia, Svizzera, Argentina, Germania, Israele, Grecia, Danimarca. Il duo ha inciso numerosi cd e dvd e nel 2009 ha ricevuto uno speciale riconoscimento nell’ambito del Festival internazionale di musica ebraica di Amsterdam.

Una serata, quindi, di grande musica e spensieratezza inserita fra l’altro nell’attività del campo estivo giovanile di Braccagni a cura dell’associazione Gli Anta Aps, che proprio nell’occasione del concerto offre la possibilità della cena e di una degustazione di vini, per chi lo vorrà, e che avrà inizio alle 19.30. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 14 euro per i bambini. Informazioni e prenotazioni per la cena telefonando ai numeri 329.4193925, 328.8134976 o 0564.329342.

Ulteriori informazioni sul Festival, fondato e diretto dal maestro Giovanni Lanzini, sono disponibili sul sito www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).