“Dipinti”: le opere di Massimo Benucci in mostra

Scansano (Grosseto). Dal 12 a 21 luglio, al centro culturale delle ex scuole di Scansano, in via XX settembre, Massimo Benucci propone una selezione di opere grafiche, pittoriche, installazioni, incentrate sul tema dello scambio creativo e culturale tra i popoli del Mediterraneo.

La mostra, dal titolo “Dipinti“, sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20. L’inaugurazione è in programma venerdì 12 luglio alle 18.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Scansano.