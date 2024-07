Scenari di guerra e valutazioni Nato: se ne parla in un incontro con Fabio Filomeni

Grosseto. Gli scenari di guerra, dall’addestramento al campo di battaglia, passando per le valutazioni logiche e di interesse della Nato, saranno al centro della serata di giovedì prossimo, che si terrà nella sede de “La Deceris”, in piazza Carlo Cavalieri 4, a Grosseto.

L’autore delle opere, il tenente colonello Fabio Filomeni, sarà presente per raccontare della sua esperienza lavorativa tra missioni in Iraq ed addestramento di reparti speciali, quali il 9° Reggimento d’assalto “Col Moschin”. Nella sua ultima missione a Baghdad è stato consulente del generale Vannacci nella redazione del documento di valutazione dei rischi anche per quanto attiene alla spinosa questione dell’esposizione dei nostri militari all’uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti.

Non mancheranno inoltre riflessioni geopolitiche su Nato, sul ruolo delle missioni della stessa e sulla presenza dell’Italia nello scacchiere europeo ed internazionale.

Appuntamento, quindi, a giovedì 11 luglio, alle 21.