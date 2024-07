Torna Dilettando: nove tappe negli angoli più suggestivi della provincia di Grosseto e non solo

Grosseto. E’ tutto pronto per la ventunesima edizione di Dilettando, che anche per quest’anno torna con la formula abbinata ad Avis e la presenza come main sponsor di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Sono nove le tappe del tour 2024 della trasmissione dedicata al dilettantismo artistico che porterà sui palcoscenici delle piazze di una buona parte della provincia di Grosseto e non solo, settanta “dilettandi”, ossia dilettanti che si dilettano.

Insieme a Carlo Sestini ricordiamo l’eterogeneo staff di Dilettando, con la presenza dell’immancabile spalla, Paco Perillo, dalle vallette Francesca Magdalena Giorgi, la più antica del novero, la simpaticissima sassofonista Vanessa Guadagno, della neo mamma Cristina Cherubini, dalla ex concorrente Caterina Toni e dalla Miss Coraggio Ilenia Garofalo, di Debora Capecchi e della new entry Sara Buccolieri.

In alcune puntate sarà possibile ammirare gli splendidi costumi della cosplayer Valentina Serini e in altre essere contagiati dall’alone di mistero e di giallo che promana il nuovo personaggio dell’ispettore Manga Nello, interpretato da Giuseppe Cirianni. A questi si aggiungono la responsabile della giuria e coordinatrice Marisa Lunghini, la responsabile di palco, Silvia Bertini, la regista Orsola Vigorito, i cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Gianni Armonia e Loriano Bartalucci, i tecnici Gianluca Rallo, Alberto e Caterina Guazzi, il fotografo di scena Massimo Fontani. Le scenografie e la grafica sono state curate da Ctp 2000.

Dicevamo dunque nove puntate, suddivise in sette tappe, una semifinale e una finalissima. In ogni puntata saranno assegnati 4 premi; ai primi tre classificati e all’esibizione giudicata più simpatica con il premio Simpatia. Chiunque voglia provare l’ebbrezza del palco e apparire in Tt, può contattare il numero 348.3536655.

Dilettando e Avis ancora insieme

Partendo dal presupposto che dove ci si diverte si diventa anche più sensibili rispetto alla solidarietà, si rinnova il connubio tra Dilettando e Avis, rendendo questa trasmissione un formidabile veicolo di sensibilizzazione rispetto alla donazione di sangue e plasma, che sappiamo bene, soprattutto in estate essere particolarmente importante a causa delle carenze di risorsa indotte dal periodo feriale. Sono infatti in molti coloro che, in concomitanza delle tappe di Dilettando, decidono di diventare donatori. Proprio per questa ragione ogni puntata contiene uno spazio Avis al suo interno, dove si raccontano testimonianze di vita e le sezioni avisine consegnano un riconoscimento ad alcuni donatori per particolari meriti.

Le date

6 luglio – Capalbio (Borgo Carige)

La prima puntata le telecamere saranno puntate sulla parte più a sud della provincia di Grosseto, dove l’Avis comunale di Capalbio, con il patrocino e il contributo dell’amministrazione comunale, ha allestito il palco sul sagrato della chiesa di Borgo Carige, grazie alla collaborazione del parroco don Marcello Serio, che ha recentemente festeggiato i 30 anni di sacerdozio in quella parrocchia. L’ospite della puntata sarà Max Gentilesca, che in molti hanno ribattezzato come il clone vocale di Barry White.

13 luglio – Principina a Mare – Campeggio Principina

Per il terzo anno consecutivo, Dilettando approda all’interno di una struttura turistica come il campeggio Principina, che fa parte della galassia di Sistema Srl. Il palco è quello dello spazio eventi all’interno della struttura diretta da Laila Sabadini e immersa in una delle pinete più belle del mondo. Il primo premio di questa puntata sarà dedicato ad Alessandra Paciarotti, un’amica, sostenitrice di Dilettando scomparsa a inizio anno.

18 luglio – Pistoia

Di questa data ancora non abbiamo il luogo dove sarà organizzato l’evento. In 21 anni di vita è la prima volta che Dilettando raggiunge un territorio così distante dal cuore della Maremma. Tutto organizzato dall’Avis di Pistoia con il suo presidente Igli Zannerini e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pistoia.

Primo agosto – Gavorrano

Nella piazza antistante al Comune, sarà montato il palco sul quale saliranno i concorrenti e gli ospiti. Organizzata dall’Avis di Gavorrano-Scarlino con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale, è la seconda volta che Dilettando giunge in questo comune. Allora, almeno quindici anni fa, la puntata fu registrata a Bagno di Gavorrano.

7 agosto – Massa Marittima

E’ senza dubbio il luogo più magico della provincia e che in maniera ininterrotta ospita questa trasmissione. Mitici i suoi concorrenti, tra i quali se ne distingue uno, Rosi Porcu, che è divenuta una delle beniamine della piazza Garibaldi, una delle piazze più suggestive del mondo. Anche qui, grazie all’Avis di Massa Marittima e al patrocino del Comune e della Società dei Terzieri, torna un appuntamento che ormai è una tradizione che si rinnova per i primi giorni di agosto, con il palco naturale del sagrato del Duomo di San Cerbone, appena interessato da Lirica in piazza.

16 agosto – Scarlino – Località il Puntone

Anche qui si rinnova la sinergia tra Avis comunale di Gavorrano e Scarlino e l’amministrazione comunale, attraverso la quale torna per il secondo anno consecutivo la trasmissione più frizzante dell’estate. Lo scorso anno venne interessata la piazza del Mercato, letteralmente sommersa dal calore degli spettatori. Proprio per questa ragione e per una precisa impostazione in cui si predilige l’aspetto itinerante, per la prima volta le telecamere raggiungeranno il Puntone, nella piazza Dani, dove sarà montato il palco per consentire anche qui le performance degli artisti “dilettandi”.

20 agosto – Castel del Piano – Piazza Garibaldi

Ultima tappa dell’edizione 2024, prima della fase finale, Dilettando arriva sul Monte Amiata nell’unica puntata sul territorio amiatino. Dopo la semifinale dello scorso anno, la Nuova Pro Loco di Castel del Piano, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della sezione di Avis comunale di Castel del Piano, ha inteso ripetere l’esperienza puntando offrendo un’opportunità a tutti i dilettanti del comprensorio di poter avere a loro disposizione il palco di Dilettando con Avis. Al vincitore sarà consegnato il premio Mario Monaci, figura di spicco delle comunità di Castel del Piano, a cui è dedicata la puntata.

29 agosto – Semifinale – Magliano in Toscana

Scambio di ruoli con Castel del Piano rispetto al 2023. Stavolta la semifinale arriva per la prima volta a Magliano in Toscana grazie all’amministrazione comunale. Nella suggestiva piazza delle Repubblica, davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, sarà allestito il palco della semifinale, alla quale parteciperanno le esibizioni classificate al terzo posto e i premi simpatia, oltre al secondo e al terzo classificato del contest de Il Giunco. I primi tre La terna dei più votati accederà alla finalissima.

7 settembre – Finalissima – Grosseto – Teatro Moderno

Siamo all’ultimo atto dell’edizione 2024 di Dilettando e diventa protagonista il Comune di Grosseto, con l’organizzazione della finalissima. Evento, questo, che accade da undici anni consecutivi. Nel tempo la finale è traslocata da piazza Dante al teatro Moderno, location che garantisce un contenimento notevole dei costi e la sicurezza di non avere problemi legati al meteo. La serata finale permetterà di consegnare al vincitore della finalissima il trofeo intitolato a Natalino Galgani, figura di spicco del panorama culturale e gestore di diversi locali, icone in cui molti giovani di ieri hanno trascorso i momenti di divertimento.

Da quest’anno ci sarà una novità: il trofeo in bronzo realizzato nel 1985 dall’artista Lucio Parigi e donato dall’Avis di Grosseto, con effigie una svettante vittoria, sarà rimesso in palio nell’edizione successiva e il nome del vincitore apposto sulla base di questa scultura che ogni anno si arricchirà di prestigio. La finalissima prevede riconoscimenti anche per il secondo e il terzo classificato, il premio speciale Miller Italia, quello intitolato a Dino Seccarecci, messo in palio dall’associazione La Farfalla per i giovani emergenti. Inoltre, Luigi Cirianni, produttore e dirigente di Glory Street Solution (la prima etichetta discografica indipendente sorta a Grosseto), che agisce sul territorio anche per Universal Music e Orangle Records, metterà in palio tra i finalisti un pacchetto per la produzione e la promozione di un brano.

Dilettando in tv

Grazie all’attenta regia di Orsola Vigorito e allo staff dei cameraman, tutte le puntate saranno trasmesse su Toscana Tv (canale 11) a partire dal 16 luglio tutti i martedì alle 21.30 e il mercoledì in seconda serata dalle 23.45 circa. Su Siena Tv (canale 91) la messa in onda è prevista per il sabato alle 21 e la domenica alle 14. Dilettando 2024 sarà anche trasmessa dalle emittenti regionali Tva Campania e TeleMarche e sui canali in streaming Teatro Tv e RtvWeb.

Contest de Il Giunco

Per le esibizioni che non hanno ottenuto premi, esiste la possibilità del ripescaggio grazie al contest de Il Giunco. Compilando un form, si darà la possibilità alle prime tre esibizioni che hanno ottenuto complessivamente il maggior numero di voti di rimettersi in gioco (il secondo e il terzo di accedere alla semifinale e il vincitore alla finalissima).

Amministrazioni e associazioni coinvolte

Comune di Capalbio, Avis sezione Capalbio, Campeggio Principina, Sistema Srl, Avis Sezione Massa Marittima, Comune di Massa Marittima, Società dei Terzieri massetani, Comune di Scarlino, Avis sezione Gavorrano Scarlino, Comune di Gavorrano, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Castel del Piano, Nuova ProLoco di Castel del Piano, Avis sezione di Castel del Piano, Comune di Grosseto, Avis sezione di Grosseto.

Ricordiamo che i book fotografici realizzati da Massimo Fontani sono disponibili sulla pagina Facebook di Dilettando e sul sito ,realizzato da Graficamente Web di Orsola Vigorito

Sponsor

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad, Miller Italia, Elettromoderna, Azienda vitivinicola “la Cura”, Its Eat, Lux Events, CTP 2000, Parrucchiere Fabio, Agente Generali Maurizio Marraccini, Banca Tema, Campeggio Principina.