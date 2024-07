“Il romanzo della Bibbia”: Aldo Cazzullo e Moni Ovadia in scena al Parco della Maremma

Grosseto. Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, con “Il romanzo della Bibbia“, saranno i protagonisti del secondo appuntamento di “Parco aperto plus”, la rassegna di eventi promossa e organizzata dal Parco naturale regionale della Maremma con la collaborazione di Ad Arte Spettacoli.

Dopo Laura Morante che con la sua “Medea” ha aperto la rassegna, sabato 6 luglio, alle 19, il Parco della Maremma (Alberese), si appresta ad accogliere un altro spettacolo d’eccezione con al centro i più celebri episodi e personaggi dell’Antico Testamento.

Il giornalista Aldo Cazzullo (voce narrante) e l’artista Moni Ovadia (letture e canti) si incontrano, accompagnati dalle musiche dal vivo di Giovanna Famulari – che spazieranno dal sacro al contemporaneo -, andranno in scena in una suggestiva radura immersa nella macchia mediterranea lungo il percorso faunistico A6 del Parco naturale regionale della Maremma. L’ingresso, dalle 18.30, è dalla strada del cimitero, a fianco della chiesa di Alberese.

“Il romanzo della Bibbia”

Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia.

Il Parco della Maremma sarà la quarta tappa del tour estivo di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, che propongono al pubblico un nuovo spettacolo dopo il grande successo di “Il duce delinquente”. Da novembre 2024, “Il romanzo della Bibbia” approderà nei teatri delle principali città italiane.

Lo spettacolo è prodotto da Corvino Produzioni in collaborazione con Ctb Centro Teatrale Bresciano.

Aldo Cazzullo

Giornalista, dopo 15 anni a “La Stampa”, nel 2003 passa al “Corriere della Sera”, dove è inviato speciale ed editorialista. Ha dedicato oltre venti libri alla storia d’Italia. Nel 2020 pubblica “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”, grande successo editoriale da oltre 250mila copie vendute, che diventerà uno spettacolo teatrale portato in scena con Piero Pelù. Dal suo “Mussolini il capobanda” (oltre 150mila copie vendute) è stato tratto lo spettacolo “Il duce delinquente”, che lo ha visto protagonista insieme a Moni Ovadia nei teatri di tutta Italia e all’estero, oltre ad aver fatto il pieno di ascolti in tv (più di un milione di telespettatori). Conduce su La7 “Una giornata particolare”, che nella prima stagione ha avuto una media di un milione di spettatori a puntata.

Moni Ovadia

Considerato uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura ed artisti della scena italiana, è nato in Bulgaria nel 1946 da una famiglia ebraico-sefardita. Formatosi come cantante di musica popolare, nel 1984 inizia a dedicarsi anche al teatro. Da qui nasce la sua proposta di “teatro musicale”, unica nel suo genere, che ancora oggi è al centro della sua ricerca espressiva. Ovadia è anche noto per il suo impegno civile a sostegno dei diritti e della pace, che gli è valso numerosi premi che si vanno a sommare quelli ricevuti per la sua carriera.

Giovanna Fumalari

Violoncellista, pianista, arrangiatrice e produttrice artistica, spazia tra vari generi e stili musicali. Collabora con diversi artisti del panorama sia nazionale, tra cui Tosca, Nicola Piovani, Sergio Cammariere e Vinicio Capossela, che internazionale. È salita sui palchi dei più prestigiosi teatri di tutto il mondo.

Informazioni utili

L’inizio dello spettacolo è alle 19 di sabato 6 luglio, con ingresso dalle 18.30 dall’itinerario faunistico A6 del Parco naturale regionale della Maremma. Dopo aver lasciato l’auto ad Alberese, occorre proseguire a piedi per la strada del cimitero (sul lato della chiesa di Alberese) per circa 500 metri finché non si incontra l’indicazione per l’itinerario A6 e la bacheca informativa. Quindi, girare a destra e continuare a seguire le indicazioni. Il tempo di percorrenza è di circa 15 minuti. Grado di difficoltà: basso. Si consiglia di indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse, e di portare con sé il repellente anti-zanzare. Allo spettacolo si assiste seduti su cuscini.

Biglietti

Il costo del biglietto per “Il romanzo della Bibbia” della rassegna “Parco aperto plus” è di 20 euro (più diritti di prevendita) ed è acquistabile su www.ticketone.it.

Prossimi appuntamenti

La rassegna “Parco aperto plus” prosegue domenica 21 luglio con la compagnia pluripremiata Zaches Teatro in “Cappuccetto Rosso”, Simone Cristicchi e Amara (30 luglio), Orchestra Città di Grosseto (3 agosto e 24 agosto), Dardust (13 agosto), Tosca (29 agosto).

Le date di “Parco aperto plus” sono a basso impatto ambientale e sono certificate Ecoevents da Legambiente. Tutto il programma e le informazioni su https://parco-maremma.it/.