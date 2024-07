Degustazione di vini e visita guidata gratuita: doppia iniziativa al Parco archeologico

Grosseto. Parte la rassegna di eventi che coinvolge l’Infopoint di Roselle e l’area archeologica.

Domani, venerdì 5 luglio, la struttura ospiterà una serata straordinaria all’insegna del vino e della cultura, parte del ricco programma estivo “Un mosaico di eventi”.

Il programma

Appuntamento alle 18 con una mini conferenza dal titolo “Approvvigionamento idrico a Roselle“, a cura del dottor Simone Moretti del Museo archeologico di Grosseto.

A seguire, i partecipanti potranno immergersi in un’esperienza sensoriale con una degustazione di vini condotta da una maestra Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino): sarà possibile scoprire “Come cambia il vino in base ai suoli”, un viaggio che metterà in luce l’influenza del territorio sulle caratteristiche organolettiche dei vini.

La serata si concluderà con una suggestiva visita guidata gratuita, in notturna, agli scavi archeologici di Roselle, condotta dalle esperte guide de Le Orme.

Il ritrovo è fissato all’Infopoint di Roselle alle 18. È necessaria la prenotazione. La partecipazione prevede il pagamento del biglietto d’ingresso agli scavi archeologici.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare: