“Vai col tango”: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto

Grosseto. Due ballerini, un bandoneon, la sezione archi dell’Orchestra sinfonica di Grosseto.

È il concerto “Vai col tango”, in programma giovedì 4 luglio alle 21.15 nel chiostro di San Francesco a Grosseto, proprio nel giorno del trentaduesimo anniversario della morte di Astor Piazzolla, grande compositore argentino, pioniere e innovatore del mondo del tango. L’Orchestra sarà diretta da Artur Pinho e con l’ensemble si esibiranno Fabio Furia, al bandoneon, e i ballerini Francesca Lazzari e Maurizio Ginanneschi.

Il concerto

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Astor Piazzolla (Verano Porteño, Adiós Nonino e Tristezas de un doble), Alejandro Schwarz (Cuerdas y fueye) e Joly Braga Santos (Concerto per Archi in Re, op.17).

I biglietti saranno in vendita sul luogo del concerto: per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare l’infoline dell’Orchestra al numero 333.5372994.

Il direttore d’orchestra Artur Pinho Maria si è diplomato al Conservatório superior de música de Gaia sotto la guida di Mário Mateus e ha studiato con Anton de Beer, Edgar Saramago, John Roos, Vianey da Cruz, Jean-Marc Burfin, Peppe Prates, Vasco Pearce de Azevedo, José Luís Borges Coelho, Ivo Cruz, António Vassalo Lourenço e Ernst Schelle. È stato direttore artistico e direttore principale dell’Orquestra clássica do Centro, di cori accademici e regionali. Tra il 2015 e il 2020 è stato assistente ospite al Dipartimento di musica dell’Università del Minho.

Attualmente, è direttore principale e direttore artistico del Coro sinfónico Inês de Castro, del Coro do Porto de Aveiro, dell’Orfeão de Vale de Cambra e dell’Orfeon académico de Coimbra, guidando anche diversi corsi di direzione corale e masterclass di tecnica vocale. Ha diretto l’Orchestra classica di Madeira ed è responsabile, insieme con Edgar Saramago, del corso di Direzione di coro e tecnica vocale di Vila Franca de Xira.

Fabio Furia, compositore e arrangiatore, è considerato uno dei più importanti bandoneonisti d’Europa. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo, nelle più prestigiose sale da concerto, fra cui la Tonhalle di Zurigo, Dvorak Hall del Rudolfinum di Praga, il Teatro Bozar di Bruxelles, il Parco della musica di Roma, l’Onassis culture center di Atene e la Großer Saal di Klagenfürt. Ha collaborato con prestigiosi musicisti ed ensemble come Antony Pay, Michel Michalakakos, Franco Maggio Ormezowski, Anne Gastinel, Stefano Pagliani, Anna Tifu, Jean Ferrandis, Roberto Cappello, Solisti della Scala, Kodàly String Quartett, Budapest String Orchestra, Salzburg Chamber Soloists, Orchestra Sinfonica di Kiev, Baden Baden Simphony Orchestra, Trio Wanderer.

È reduce da una tournée in Cina con l’Orchestra italiana “I musici”, nella quale si è esibito in occasione del Shanghai Misa Festival 2023. È membro del Novafonic Quartet: alcuni concerti sono stati registrati e trasmessi per i concerti del mattino di Rai Radio3 e per il canale Rai5. Ha fondato l’Accademia italiana del bandoneon, con la quale organizza masterclass e concerti con i più importanti solisti al mondo. Possiede e suona anche due bellissimi bandoneon storici Alfred Arnold, un “completo nacarado” del 1937 e un “Negro Liso” del 1938 tra i pochissimi esemplari esistenti conservati in perfette condizioni.