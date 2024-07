Torna il festival musicale “Cromatica”: sette eventi canori nelle frazioni balneari

Grosseto. Arriva la settima edizione del festival “Cromatica, tutti i colori della musica“, che si terrà dal 13 luglio al 24 agosto a Marina di Grosseto e a Principina a Mare.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Cromatica Aps, con la collaborazione del Comune, prevede sette eventi musicali e canori che animeranno le frazioni balneari durante l’estate. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15, quattro dei quali andranno in scena alle Terme Marine Leopoldo II di Lorena, mentre gli altri tre si svolgeranno all’interno del Vivaio Principina.

Inoltre, due degli spettacoli saranno presentati per la prima volta durante questo evento: il primo è “Stand up opera“, una brillante fusione del teatro con la magia dell’opera lirica che vede la sua data zero proprio nel festival e che dà avvio alla tournée nazionale. Una parte delle offerte raccolte durante la serata saranno devolute a La Farfalla.

La seconda, invece, si intitola “Tosca, storie di donne a Roma“, uno spettacolo che parte dalla Tosca di Puccini, con le arie e i duetti più famosi dell’opera, per raccontare, attraverso la canzone romana, le storie di donne maltrattate. Parteciperà all’evento l’associazione Olympia De Gouges, che si occupa di violenza contro le donne e, anche in questo caso, parte delle donazioni saranno devolute per la causa.

“Siamo felici – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di presentare la settima edizione del festival. Gli appuntamenti musicali spazieranno tra vari generi e vedranno la partecipazione di artisti di rilievo, molti dei quali legati al nostro territorio. Questo evento rappresenta un importante momento di incontro e condivisione culturale per la nostra comunità e i numerosi turisti che ogni anno scelgono le nostre località balneari per le loro vacanze. Il festival non solo arricchisce l’offerta culturale del territorio, ma contribuisce anche a valorizzare i talenti locali e a promuovere la musica in tutte le sue forme. Siamo convinti che anche quest’edizione sarà un successo”.

Anche il presidente dell’associazione Cromatica, Federico Pistolesi, esprime soddisfazione: “Ringrazio il Comune di Grosseto e tutti gli sponsor per il sostegno. Quest’anno il festival è ulteriormente cresciuto grazie al rinnovo della collaborazione con il Conservatorio ‘Franci’ di Siena e all’ingresso nel direttivo dell’associazione di importanti personalità della musica classica e antica italiana. Potrete vedere due spettacoli in prima nazionale: ‘Stand up opera’, serata dedicata alla memoria di Amanda, una nostra sostenitrice e amica che ci ha lasciato troppo presto, e ‘Tosca, storie di donne a Roma’, nel centenario dalla morte di Puccini. Insomma, ci saranno tante novità in questa settima edizione, vi aspettiamo numerosi come sempre”.