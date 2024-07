“Music & Wine”: flauto e pianoforte per rendere omaggio a Ennio Morricone

Grosseto. Dopo un inizio a dir poco entusiasmante che ha gremito la chiesa di Montepescali con il concerto di apertura dei musicisti turchi Cihat Askin e Sinan Ersahin della scorsa settimana, il festival internazionale “Music & Wine” si sposta adesso alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto con l’atteso concerto di sabato 6 luglio alle 21.15. Protagonista sarà la musica del grande cinema di Ennio Morricone, messa a confronto con la simpatica Jazz Suite del francese Claude Bolling, per una serata tutta da godersi a bordo piscina.

A salire sul palcoscenico delle terme toccherà a un duo storico e di grande talento quale quello formato da Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte, che proporranno un programma al quale sarà difficile poter rinunciare.

Il concerto

Apriranno il concerto infatti le melodie immortali del maestro Ennio Morricone che hanno fatto grande il cinema italiano, quali “C’era una volta il West”, “Nuovo cinema Paradiso”, “C’era una volta in America” e “Gabriel’s oboe (Mission)”, tanto per citarne alcune, mentre l’ultima parte del concerto vedrà protagonista il genio del compositore francese Claude Bolling che, con le sue simpaticissime Jazz Suite, avvicina la musica classica agli stilemi del jazz e della musica del cinema con risultati estremamente godibili e accattivanti.

La Jazz Suite, composta originalmente per flauto e trio jazz (pianoforte, contrabbasso e batteria) e dedicata al grande flautista Jean Pierre Rampal, viene proposta in questo caso nella versione flauto e pianoforte senza perdere comunque il proprio fascino originario.

I musicisti

Il duo composto da Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte si è formato nel 2002 all’interno del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove entrambi erano docenti del proprio strumento. Da allora hanno tenuto oltre 500 concerti in tutta Italia, riscuotendo unanimi e calorosi consensi di pubblico e di critica. Diplomati sotto la guida di illustri maestri, sono cresciuti musicalmente in ambiti accademici, ma sempre pronti a sperimentare ogni genere musicale (pop, blues, musica contemporanea).

Un programma, insomma, di grande interesse, proposto da un duo di prestigio e che risulta davvero imperdibile, come assolutamente imperdibili saranno anche tutte le altre proposte del cartellone estivo degli Amici del Quartetto sotto l’instancabile guida del maestro Giovanni Lanzini, fondatore e direttore artistico del festival, giunto quest’anno alla sua trentaquattresima edizione. L’ingresso al concerto, come per tutti gli altri, è gratuito e senza prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).