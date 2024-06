“CineMolino”: sulle Mura medicee al via la rassegna dedicata ai documentari

Grosseto. Torna il cinema all’aperto a MolinoHub: dal primo al 3 luglio, alle 21.15, è in programma “CineMolino”, rassegna dedicata ai documentari con temi di attualità.

L’iniziativa, realizzata della Mediateca digitale della Maremma, è ideata dall’associazione Kansassiti Aps in collaborazione con il Clorofilla Film festival e l’associazione Clan, con il contributo del Mic e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

“CineMolino “è una rassegna che vuole rendere omaggio al cinema documentario e allo stesso tempo affrontare alcuni temi di attualità per riflettere sulle contraddizioni del nostro presente: dagli allevamenti intensivi con “Food for Profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, che affronta i temi dell’industria della carne, delle lobby e del potere politico; “Junk armadi pieni”, serie tv a puntate di Matteo Ward che ci accompagna in un viaggio attraverso Paesi differenti per comprendere l’impatto sull’ambiente e sulle persone dell’iperproduzione e sovraconsumo di abbigliamento e calzature; infine “Mur”, il debutto coraggioso e radicale di Kasia Smutniak sulle conseguenze devastanti di un Governo sovranista e intollerante che ci racconta il muro di 186 chilometro costruito al confine tra Polonia e Bielorussia con lo scopo di respingere i migranti in cerca di asilo. La rassegna si concluderà con la premiazione del miglior film vincitore del Clorofilla Film Festival.

“CineMolino” si svolgerà nella suggestiva location MolinoHub, troniera del Molino a Vento delle Mura medicee, dal primo al 3 luglio alle 21.15.

Ogni sera, ad aprire e commentare i film, ospiti speciali che aiuteranno il pubblico a sviluppare un dibattito costruttivo sui temi proposti.

Il programma

Il programma di “CineMolino” 2024:

primo luglio “Food for profit”, di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, con l’intervento di Anonymous for the Voiceless e Pietro Ceciarini dell’associazione Le Vie;

2 luglio “Junk armadi pieni”, di Matteo Ward, con l’intervento di Corinna Brezzi, di associazione Le Vie, Valeria Schiavetti, di Mano Viva; Giada Breschi, di associazione Clan;

3 luglio “Mur” di Kasia Smutniak.

A seguire premiazioni del Clorofilla Film Festival.

Ingresso con tessera di socio di Clan o Kansassìti (è possibile fare la tessera al costo di 5 euro il giorno dell’evento).