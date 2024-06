Riapre l’infopoint della frazione: tutte le iniziative estive nel Parco archeologico

Grosseto. Dal 1° luglio l’infopoint di Roselle riaprirà ufficialmente le proprie porte, segnando un’importante tappa per il turismo e la valorizzazione culturale locale.

La gestione della struttura sarà affidata alla cooperativa Le Orme, un team di esperti e professionisti nel settore del turismo guidati dal presidente Gianluca Soldateschi. L’antica città etrusco-romana di Roselle è uno dei siti archeologici più affascinanti della Maremma. La riapertura dell’infopoint offrire ai turisti e ai visitatori un ricco programma di eventi.

Grazie all’aiuto di guide esperte, turisti e residenti avranno la possibilità di scoprire questo luogo affascinante attraverso visite guidate programmate. Inoltre, l’infopoint offrirà esperienze culturali, enogastronomiche e ludiche per famiglie e bambini. Nutrito il calendario eventi: tra le attività proposte veri e propri “laboratori del gusto di vivere” con degustazioni, archeologia, sport, danza, teatro itinerante e site specific.

“Siamo orgogliosi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – di poter annunciare il ritorno dell’infopoint di Roselle. L’obiettivo è quello di far divenire la struttura un punto di riferimento per iniziative di vario tipo, oltre che un luogo di informazioni”.

Soddisfatto anche il presidente della cooperativa Le Orme, Gianluca Soldateschi: “La riapertura rappresenta un’opportunità unica per promuovere e valorizzare l’enorme patrimonio storico e culturale di Roselle. Siamo entusiasti di guidare questo progetto e di offrire ai visitatori esperienze indimenticabili”.

Gli orari

L’infopoint seguirà il seguente orario:

dal primo luglio al 15 settembre: tutti i giorni, dalle 15.30 alle 19.30;

dal 21 settembre al 3 novembre: sabato, domenica e festivi, dalle 9.30 alle 13.30;

dal 7 al 31 dicembre: sabato, domenica e festivi, dalle 9.30 alle 13.30.

Il programma degli eventi

Di seguito il cartellone degli eventi proposti. Gli eventi presso l’infopoint sono gratuiti. È a carico dei partecipanti il biglietto d’ingresso agli scavi e l’apericena.

Venerdì 5 luglio, ore 18.00

“Approvvigionamento idrico a Roselle”, mini-conferenza a cura di Simone Moretti del MaaM. “Vini e suoli”, degustazione a cura di una maestra assaggiatrice Onav che presenterà i vini ottenuti con uve coltivate in terreni calcareo-marnosi. Apericena e visita guidata notturna al Parco archeologico.

Venerdì 12 luglio, ore 17.00

“Storia di un mosaico romano”, laboratorio per bambini e famiglie, un modo giocoso per apprendere, con storytelling, creatività e realizzazione di un piccolo manufatto. Visita guidata tematica per i piccoli alla Domus dei mosaici e all’area archeologica.

Venerdì 19 luglio, ore 18.00

“La città etrusco-romana di Roselle: cosa sappiamo della sua storia”, mini-conferenza a cura del professor Zifferero del Polo universitario grossetano. “Eros e vino nel mito e nella storia”, degustazione a cura di una maestra Onav. Apericena e visita guidata notturna con le guide de Le Orme.

Venerdì 26 luglio, ore 21.00

“Il Barone Rampante”, spettacolo itinerante teatrale, regia di Francesco Tarsi della compagnia Polis 2001, rappresentazione a tema ambientale che tocca alcuni aspetti del rapporto tra uomo, donna e natura, ispirato a testi di Italo Calvino e Claudio Spinelli.

Venerdì 2 agosto, ore 18.00

“Vino e cibo al tempo degli etruschi e dei romani”, mini-conferenza a cura del direttore del MaaM di Grosseto, Luca Giannini. “L’invenzione del vino nell’antichità”, degustazione a cura di una maestra Onav. Apericena e visita guidata notturna con le guide de Le Orme.

Venerdì 9 agosto, ore 18.00

“Rosso di Sera”, site specific di danza contemporanea al tramonto con assaggio vini rossi locali, a cura del Consorzio coreografi danza d’autore compagnia Francesca Selva. Apericena e visita guidata in notturna con le guide de Le Orme con performance degli artisti lungo il percorso.

Venerdì 16 agosto, ore 18.00

Caccia al tesoro, una divertente esperienza in cui coinvolgere ragazzi e famiglie con tema le stratificazioni dell’antica città di Roselle, dal periodo etrusco a quello altomedioevale. Un percorso a tappe, una caccia al tesoro istruttiva, popolata da personaggi divertenti della compagnia teatrale Confine Zero.

Venerdì 23 agosto, ore 18.00

Sbiciclettata con Fiab da Grosseto a Roselle.

Escursione sotto le stelle con pit stop ristorativo (a base di succhi frutta e acqua presso l’infopoint di Roselle), con dress code bianco e braccialetto fluo, pedalando nella storia per conoscere i particolari meno noti degli scavi archeologici. Visita guidata notturna all’antica città etrusco-romana con le guide de Le Orme.

Venerdì 30 agosto, ore 21.00

“Nuvole”, un classico del teatro interattivo site specific della compagnia Confine Zero, il cavallo di battaglia che si sta imponendo in questa ultima stagione. È la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto, quello di non pagare i debiti.

Venerdì 6 settembre, ore 17.30

“Roselle longobarda”, passeggiata archeologica con guida ed esperto dell’Università di Siena per scoprire il cambiamento della città romana e del suo territorio nel medioevo. A cura de Le Orme e del professore di Archeologia medievale Roberto Farinelli.

Per informazioni e prenotazioni: Le Orme società cooperativa, www.leorme.com, info@leorme.com, tel. 0564.416276/ cell. +39.346.6524411,oppure info@grossetoturismo.it, tel. 0564.488573.