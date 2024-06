La “GRande estate” si sposta a Marina in programma quattro eventi al Forte San Rocco

Grosseto. La Pro loco delle due località balneari grossetane, presieduta da Loretta Teresini, presenta quest’anno, in collaborazione con il Comune, un programma articolato che comprende un totale di ben 50 eventi che si snoderanno fino al 15 settembre.

Oltre al sostegno dell’amministrazione, vi è un importante contributo da parte di molti sponsor privati. Tanti gli eventi culturali di spessore. E ufficiale, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, l’arrivo di “GRande” estate a Marina di Grosseto: dopo il successo riscosso nel capoluogo, l’affermata rassegna grossetana GRande estate si sposta sulla costa e diviene “GRande Estate a Marina di Grosseto”.

Quattro spettacoli, che saranno sempre ospitati nel suggestivo spazio scenico del Forte San Rocco, con quattro grandi personaggi della musica e del teatro: Nada (lunedì 19 agosto), Paolo Hendel (mercoledì 21 agosto), Ginevra Di Marco (mercoledì 28 agosto) e Sergio Sgrilli (domenica primo settembre).

Il programma

Con la “Cartoon Night” di sabato 29 giugno prende il via il cartellone “Eventi Estate 2024” di Marina e Principina. La serata inaugurale di sabato 29 a Marina di Grosseto. sarà infatti a tema cartoon: dalle 21.15 la street band Miwa e i suoi componenti trascinerà il pubblico con le mitiche sigle dei cartoon riarrangiate con ritmi ska, reggae e punk. Sarà proposta una caccia al tesoro, sempre a tema, in due categorie: bambini con genitori e teenager. Ci saranno anche un truccabimbi versione supereroi e un laboratorio didattico per bambini sugli eroi del passato a cura del Museo archeologico di Grosseto (Maam).

Maam che ogni martedì di luglio e agosto proporrà negli stabilimenti balneari di Marina e Principina il laboratorio didattico per bambini dai 5 ai 10 anni “Giochiamo con il mondo antico“.

Domenica 7 luglio Music and Fire, con dj set in tutto il lungomare di Marina, spettacolo di danza della scuola di ballo Odissea 2001 a Principina e poco prima della mezzanotte spettacolo pirotecnico in tutta la riviera.

Lunedì 8 luglio avrà inizio “Sport a mare”, settimana di attività sportive negli stabilimenti balneari.

Il 13 luglio primo appuntamento con il Festival Cromatica, che quest’estate presenta 7 concerti di lirica e musica classica (tre date a luglio e quattro ad agosto).

Il 19 luglio a Principina si terrà la Serata da Supereroi, con tante attività e animazioni alla scoperta dei supereroi dei nostri giorni. Il giorno seguente avrà inizio la quinta edizione del San Rocco festival, tra teatro, musica e danza, diretto da Giorgio Zorcù. Serata inaugurale con Alessandro Benvenuti in “Lieto fine”.

Il 26 luglio la Notte delle candele, iniziativa promossa dall’assessorato all’ambiente del Comune per sensibilizzare a un uso responsabile dell’energia.

Il San Rocco festival quest’anno presenterà 5 spettacoli teatrali, un reading per bambini e un intervento performativo di teatro di strada per le vie del centro di Marina (20 agosto, “Prospero” di Stalker teatro). Poi due spettacoli musicali con la Fondazione il Sole (Tributo ai Nomadi, 2 agosto) e con il Grey Cat Music (il progetto originale “Songbook”, 17 agosto). Dulcis in fundo il San Rocco Festival, fra la fine di agosto e l’inizio di settembre, proporrà in collaborazione con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto tre spettacoli di musica classica: la San Rocco Classica.

Il 2 agosto la Notte Vintage a Marina e Principina, il 16 di agosto i tradizionali festeggiamenti del patrono con la processione e i fuochi d’artificio e il 23 la Red Night, una fantastica notte colorata di rosso, animata dall’orchestra di strada Bandão. Il 26 agosto lo spettacolo dell’associazione Tutti a teatro, con un cast di adolescenti delle scuole superiori e ragazzi diversamente abili.

Ma non è finita qui, perché ci sarà anche la sesta edizione di Dune, campus creativo nella natura, che quest’anno prevede l’evento “Madame Butterfly” del 30 e 31 agosto, un viaggio in canoa seguito da una performance site-specific sulla spiaggia dello Spolverino, e la settimana di campus creativo transdisciplinare che si terrà a Principina dal 9 e 15 settembre.

Gran finale del cartellone con la Festa di fine estate il 7 settembre, che vedrà a Principina dalle 18 la prima edizione del “Principina Gin & Tonic Festival”, con produttori di gin e distillati da tutta Italia e la musica itinerante della Fantomatik Orchestra, a Marina dalle 21.15 la musica di dj set in tutto il lungomare e spettacolo pirotecnico da Marina a Principina.

Per tutta la stagione la Pro loco organizza inoltre, nel centro delle due frazioni, i mercatini di artigianato locale e curiosità dal mondo, rispettivamente a cadenza quindicinale e settimanale. Hanno collaborato alla realizzazione degli eventi l’associazione Balneari di Grosseto, i commercianti e imprenditori di Marina della “Bottega delle Idee” e quelli di Principina “Friends for Principina”.

“Sono felice – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di presentare questo programma ‘Eventi Estate 2024’. Sarà una stagione caratterizzata da un’offerta culturale di altissimo livello, grazie all’impegno della Pro loco e alla collaborazione tra la nostra amministrazione, le associazioni e gli sponsor privati. Nostro obiettivo è valorizzare il territorio e offrire a cittadini e turisti momenti di svago e intrattenimento di qualità. L’ampia varietà di eventi proposti, che spazia dai concerti ai laboratori per bambini, dai festival teatrali agli spettacoli pirotecnici, dimostra il nostro impegno nel promuovere un’estate dinamica e coinvolgente. Questa programmazione contribuirà a rafforzare il senso di comunità e a rendere Marina e Principina destinazioni ancora più attrattive”.

Entusiasta anche l’assessore alla cultura, Luca Agresti: “Dagli eventi che vedono protagonista il Maam sino ai grandi appuntamenti come il festival Cromatica, il San Rocco e e il ciclo Dune: lo sforzo in ambito culturale è consistente. Sono certo che sarà molto apprezzato dai cittadini e dai turisti, che premiano la qualità e la varietà del cartellone eventi. Il nostro territorio comunale prosegue nel solco di una cultura diffusa, con tantissimi appuntamenti e occasioni d’incontro, formazione, crescita, divertimento. Ringrazio tutti i professionisti che hanno lavorato e lavoreranno per rendere possibile tutto questo”.

Soddisfatto l’assessore al turismo, Riccardo Megale: “Una grande novità sarà l’arrivo di ‘GRande Estate’ che, dopo lo straordinario successo di Grosseto, raddoppia anche a Marina. Saranno ben quattro le serate e i nuovi artisti che renderanno quest’edizione balneare indimenticabile. Siamo riusciti a creare un calendario eventi che non solo arricchisce l’offerta turistica, ma valorizza anche le nostre bellezze naturali e culturali. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme un’estate all’insegna del divertimento”.

L’assessore all’ambiente Erika Vanelli commenta così: “L’ambiente è una delle ricchezze più importanti di Grosseto e credo che debba essere celebrato con piccole, ma significative iniziative: è in questo contesto che si inserisce il progetto ‘Estate Clean’. Ringrazio gli operatori economici delle nostre spiagge, molti attivi e sempre disponibili a collaborare con amore e passione per la bellezza del nostro litorale”.

Estremamente positivo anche il commento dell’assessore al sociale Sara Minozzi: “Il mio assessorato è spesso associato soltanto al mondo delle disabilità, ma in realtà racchiude molto altro: è anche spettacolo per i ragazzi, eventi inclusivi, teatro e attività. Di conseguenza anche per questa iniziativa ci ha fatto piacere partecipare per cercare di avvicinare tutto quello che è il sociale ad attività festose e ricreative”.

Tantissimi i partner pubblici e privati, fra cui il Museo archeologico e d’arte della Maremma, la Croce rossa italiana comitato di Grosseto, l’Avis Grosseto, la Questura di Grosseto, la Uisp, l’associazione Abio di Grosseto, l’associazione Classic devices club, l’associazione Bandus.

Le serate a tema hanno il coordinamento organizzativo di Cs Eventi di Chiara Simonetti, il San Rocco Festival e Dune sono produzioni di Accademia mutamenti, con la direzione organizzativa di Giorgio Zorcù, il Festival Cromatica è realizzato dall’associazione Cromatica, la “GRande Estate a Marina” è organizzata da AdArte Spettacoli. La comunicazione è curata da SF Comunicazione & Spettacolo di Stefano Frosolini.

Per informazioni www.rivieradellamaremma.it, prolocomarinaprincipina@gmail.com – tel/whatsapp 335.5849911 – Facebook Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a mare, Istagram Pro loco Marina-Principina.