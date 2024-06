“Innamorati della vita”: Valerio Lundini e i Vazzanikki sul palco di Festambiente

Grosseto. L’8 agosto, alle 22.30, sul palco di Festambiente 2024 a Rispescia salirà Valerio Lundini, il celebre comico romano, con la band i Vazzanikki.

Dopo il successo de “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e un tour trionfale, Lundini, con i Vazzanikki, è pronto a portare sul palco del festival nazionale di Legambiente il nuovo show “Innamorati della vita“, tra ironie taglienti e un’arte dello spettacolo unica nel suo genere.

Le organizzatrici e gli organizzatori fanno sapere che sarà una serata indimenticabile, ricca di canzoni, gag surreali e momenti di comicità in pieno stile Lundini. Durante il concerto, la band presenterà i brani del nuovo disco, distribuito da Warner/Ada Music Italy, che include sia canzoni già amate dal pubblico, grazie al programma “Una pezza di Lundini”, che inediti mai eseguiti né in tv, né dal vivo. Con la loro ironia tagliente e il nonsense caratteristico, Valerio Lundini e i Vazzanikki promettono di offrire uno spettacolo coinvolgente e capace di regalare al pubblico risate e emozioni indimenticabili. Conosciuto per la sua carriera eclettica, che spazia dalla televisione alla musica, passando per la letteratura e il cinema, Valerio Lundini porterà a Festambiente il suo intelligente e acuto sguardo sul mondo, garantendo uno spettacolo unico e fuori dagli schemi.

“Siamo estremamente felici di ospitare Valerio Lundini e i Vazzanikki a Festambiente. La loro presenza – dichiara Angelo Gentili, coordinatore artistico di Festambiente e componente della segreteria nazionale dell’associazione ambientalista – rappresenta un valore aggiunto per il nostro festival, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande qualità, capace di coniugare musica e comicità in un modo unico e originale. Inoltre, l’ironia di Lundini e la sua capacità di trattare temi complessi in modo leggero e divertente si sposano perfettamente con lo spirito di Festambiente, che mira a sensibilizzare il pubblico su importanti questioni ambientali attraverso l’intrattenimento e la cultura. Siamo certi che la loro esibizione sarà uno dei momenti più attesi e apprezzati di questa edizione.“

L’evento sarà gratuito, allo scopo di permettere a tutte e a tutti di partecipare e godersi una serata di grande intrattenimento. Per saperne di più: www.festambiente.it

Festambiente 2024

Festambiente è uno degli eventi più attesi dell’estate italiana. Organizzato da Legambiente, il festival si svolge ogni anno in Maremma e celebra la sostenibilità ambientale, la cultura e l’intrattenimento attraverso una serie di iniziative che spaziano dalla musica ai laboratori, passando per conferenze e attività all’aperto. Il festival offre un programma ricco e variegato, tra concerti di artisti di fama nazionale, spettacoli teatrali, proiezioni di film e documentari, e incontri con esperti del settore ambientale. Spazio anche alla ristorazione biologica e a chilometro zero e alle attività per i più piccoli. Grazie a misure come l’utilizzo di energie rinnovabili, la raccolta differenziata e la promozione di pratiche sostenibili, il festival rappresenta un modello virtuoso capace di coniugare divertimento, approfondimento e rispetto per l’ambiente.