Dischi, fumetti, figurine e Subbuteo in mostra: torna la Fiera al centro commerciale

Grosseto. Per un weekend Aurelia Antica Shopping Center torna ad essere il paradiso degli appassionati e dei collezionisti di dischi, fumetti e figurine e dei giocatori di Subbuteo.

L’appuntamento con la fiera è da venerdì 28 a domenica 29 giugno, nella galleria del centro commerciale di Grosseto, tutti i giorni dalle 9 alle ore 19.30.

Il programma

È ormai un appuntamento fisso quello organizzato dall’associazione “Fumetti e dintorni” a Aurelia Antica (per informazioni: https://www.fumettiedintorni.it/; 338.7390387) che ogni volta regala sorprese e appuntamenti speciali: la mostra dell’estate 2024 non fa eccezione e infatti per l’intero weekend al centro commerciale sarà presente anche un artigiano per realizzare – su commissione, a un prezzo molto conveniente – borse vintage in tema di fumetti e musica.

L’altro evento speciale è in programma sabato 29 giugno: dalle 16 verrà disputato un torneo di Subbuteo, al quale tutti possono iscriversi e partecipare. Al Subbuteo, uno dei giochi da tavolo più popolari di sempre, sarà comunque riservata una sezione della mostra per l’intero weekend.

Il punto forte di un format vincente resta il collezionismo: in galleria saranno allestiti 20 stand di espositori con le migliori selezioni di fumetti, dischi figurine. In mostra vinili e cd degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta, tra edizioni originali e ristampe, di tutti i generi: dal rock al jazz, dal soul allo swing, fino alle più celebri colonne sonore della storia del cinema e le sigle dei cartoni animati popolari.

Ci sarà l’imbarazzo della scelta anche per gli appassionati di fumetti e manga, che avranno l’opportunità di arricchire la propria collezione di Tex, Zagor, Diabolik, Uomo ragno, Topolino o Dylan Dog, tra numeri rari e ultime uscite. Tra i “tesori” esposti negli stand non mancheranno neppure i gadget, le figurine e i videogiochi per ogni tipo di console, dalle ultime uscite ai più iconici retrogame.

Il weekend della fiera a Aurelia Antica Shopping Center potrà essere anche l’occasione per far valutare i propri vecchi dischi o fumetti da esperti del settore, con l’opportunità di ritrovarsi in possesso di pezzi rari da vendere o scambiare.