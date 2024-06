Letteratura, arte, musica e cinema: sulle Mura arriva “Molino che legge”

Grosseto. L’Associazione Clan e Trame festival, in collaborazione con Nuova Libreria Grosseto, presenta l’evento “Molino che legge”, una tre giorni dedicata alla letteratura, all’arte, alla musica e al cinema che si terrà a Molino Hub (lo spazio gestito da Clan al “Cinghialino”, sulle mura) dal 27 al 29 giugno e che promette di essere una sorta di “rifugio culturale” per i grossetani e per i turisti che gravitano in città durante le serate estive.

La manifestazione prenderà il via giovedì 27 giugno alle 21.30 con la proiezione di due film realizzati dagli allievi della Scuola di cinema di Grosseto – Laboratorio per filmaker e attori: “Scuola di cinema: facciamoci un film” (55’), un docufiction collettivo incentrato sul processo artistico che porta dalla ideazione alla messa in scena di un cortometraggio, interpretato dagli allievi di recitazione e che vede la partecipazione dello scrittore e sceneggiatore Sacha Naspini, e il cortometraggio “900 metri” (15’), interamente girato nel centro di Grosseto.

A seguire, i direttori della scuola, Alessio Brizzi e Francesco Falaschi, presenteranno il programma dei corsi 2024-2025 intitolato “Musica per gli occhi”, che comprende sceneggiatura, regia, montaggio e recitazione.

Venerdì 28 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta della presentazione del libro “DISOBBEDITE con generosità” (People, 2023) di Cheap, un collettivo, un progetto di public art, un’associazione fondata da sei donne a Bologna nel 2013 e che ha all’attivo numerosi interventi artistici con artiste/i italiane/i e internazionali.

Durante la serata, Carlotta Tilli di Clan dialogherà con Flavia Tommasini, una delle fondatrici del gruppo, ripercorrendo con lei i dieci anni dalla nascita di Cheap e il percorso artistico e curatoriale del gruppo, di cui il libro svela i dietro le quinte, raccontando le pratiche radicali, le esperienze di strada formative e aneddoti che aprono uno spiraglio sulle anime del progetto. L’evento includerà la proiezione di immagini dei loro interventi di arte pubblica e un corner con il loro merchandising.

La serata si concluderà con il Dj set di Sirene, progetto di Irene Silvestri, designer di moda e comunicazione, anima del brand indipendente White Mouths. Una “selezionatrice sonora” di musica dark electronic, ambient, Idm, progressive house/tech house che, con i suoi dj set, è capace di creare vibranti strutture di senso, intrecciando beat minimali, bizzarrie funk e soavi linee vocali, evanescenti come la schiuma del mare.

Infine, sabato 29 giugno, alle 21.30, lo scrittore, insegnante e lettore per un’agenzia letteraria Alessandro Angeli (nella foto) presenterà il suo libro “Bloody Roots. La stella ardente di Billie Holiday£ (Arcana Edizioni, 2024), dialogando con il professor Giuseppe Mainardi e accompagnato dagli interventi musicali di Leonardo Pruneti.

Il libro narra la vita di Billie Holiday, esplorando le difficoltà affrontate, a partire dalla violenza di genere, e il suo impatto sulla musica e sui diritti civili. Nel racconto narrativamente biografico rivivono le tante Billie, la bambina coraggiosa in grado di affrontare da sola la Grande Mela negli anni del Proibizionismo, il talento di una cantante straordinaria, autodidatta e capace di scalare una dopo l’altra le vette della popolarità e la forza di una donna indomabile, femminista senza saperlo e icona della lotta dei diritti degli afroamericani contro la logica perversamente razzista del segregazionismo statunitense.

La serata si concluderà con il DJ set di Fluxus, un’entità sintesi della passione del Cioni e Massi che intende il djing come viaggio filologico, come esplorazione dei collegamenti possibili tra generi, discografie ed epoche musicali.

L’evento si propone come una sorta di chiusura del progetto Trame Festival 24 e rappresenta un’occasione unica per immergersi in un mondo di storie, suoni e visioni e riscoprire il piacere della lettura e della fruizione di prodotti culturali di valore in un ambiente rilassato, creativo e inclusivo.

Programma

Giovedì 27 giugno

Molino Hub, via del Molino a vento 17

Proiezione a cura di Storie di Cinema – Laboratorio per filmaker e attori:

“Scuola di cinema: facciamoci un film” (55’)

“900 metri” (15’)

Un incontro per conoscere meglio la Scuola di cinema di Grosseto diretta da Francesco Falaschi e Alessio Brizzi, conoscere le novità per l’anno che verrà e assistere al risultato del lavoro degli allievi dei corsi di Regia, Sceneggiatura e Recitazione della scuola.

A seguire, Falaschi e Brizzi presenteranno il programma dei corsi di sceneggiatura, regia, recitazione e montaggio 2024/2025, “Musica per gli occhi”.

Venerdì 28 giugno

Molino Hub, via del Molino a vento 17

Presentazione del libro “Disobbedite con generosità” (People, 2023) del collettivo Cheap di Bologna.

Carlotta Tilli (Clan) dialogherà con una delle fondatrici, Flavia Tommasini, ripercorrendo con lei i dieci anni in strada di Cheap: un progetto di arte pubblica che dal 2013 esplora il legame profondo tra arte, attivismo e spazio pubblico, attraverso il supporto della carta come mezzo espressivo.

Scopriremo come l’arte possa trasformare le città in cui viviamo in un autentico luogo di lotta, ma anche di cura del bene comune e delle comunità. Un invito a rivalutare il potere dell’arte pubblica nel modellare la nostra società contemporanea. Durante l’evento saranno proiettate immagini degli interventi di arte pubblica di Cheap e sarà allestito un corner con il loro merchandising.

A seguire, Sirene Dj set

Sabato 29 giugno

Molino Hub, via del Molino a vento 17

Presentazione del libro “Bloody Roots. La stella ardente di Billie Holiday” (Arcana Edizioni, 2024)

L’autore del libro, Alessandro Angeli, converserà con il professor Giuseppe Mainardi, esplorando con lui la vita di Billie Holiday, violentata a soli dieci anni da un vicino di casa, picchiata dai diversi mariti avuti e infine uccisa dagli Stati Uniti d’America con un femminicidio di Stato ordito da un funzionario dell’Fbi. La storia toccante di una voce unica, irriverente, la voce della sua anima e quella di tutto il movimento jazzistico di Harlem. Il dialogo tra i due sarà accompagnato da interventi musicali di Leonardo Pruneti.

A seguire, DJ set di Fluxus.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti

Per ulteriori dettagli sull’evento e per restare aggiornati sulle future iniziative di Clan, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti su Facebook e Instagram (@collettivoclan) e a consultare il sito www.collettivoclan.it. Contatti: info@collettivoclan.it.

Molino che legge è un evento a cura di Clan Aps, realizzato all’interno del progetto Trame Festival 24, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in collaborazione con Nuova Libreria Grosseto.