“GRande estate”: il “Rock live show” di Dario Ballantini chiude la manifestazione

Grosseto. Chiusura con il botto per la seconda edizione di “GRande estate”, che porta sul palco di piazza Dante, giovedì 27 giugno, alle 21.30, la simpatia di Dario Ballantini con il suo “Rock live show”. Uno spettacolo che sorprenderà i presenti, con i tantissimi personaggi interpretati dall’artista e soprattutto con le sue doti di musicista e che chiuderà ufficialmente la seconda edizione dell’evento estivo promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Grosseto, organizzato da M.Arte aps e sostenuto da Conad, sponsor principale dell’iniziativa.

Lo spettacolo

Il trasformista, comico e pittore italiano, sale sul palco del capoluogo maremmano con uno spettacolo unico, ricco di musica, trasformismo e gag, portando i personaggi e gli sketch che lo hanno reso amato dal grande pubblico. Ad affiancarlo una band d’eccezione che accompagnerà le sue performance, facendo rivivere i pezzi più iconici di altri grandi artisti italiani e che faranno scoprire ai più il lato musicale e il talento, anche in questo campo, di Ballantini.

Artista livornese, genio del cabaret e del trasformismo, Dario Ballantini celebra proprio quest’anno i 40 anni di carriera, dopo essersi esibito in teatro, in tv e alla radio. Entra nel 1994 a “Striscia la notizia” come mago del trasformismo, dopo aver vinto quattro anni prima il concorso per giovani talenti con le imitazioni di Dario Fo, Vasco Rossi e Ray Charles. Nelle imitazioni veste i panni dei personaggi più disparati riuscendo sempre a trovare la chiave di lettura più divertente, oltre a una somiglianza impressionante.

Approda in tv nel 1983 alla trasmissione “Ciao gente” di Corrado, per poi passare a “Pronto Raffaella?” su Rai Uno, “Tandem” su Rai Due e “Incrocia la fortuna” su Antenna 3, sempre insieme al compagno di banco Stefano Ceselli. Recita anche nella serie tv “Voci notturne” su Rai Uno e nelle fiction “Carabinieri” e “Un dottore quasi perfetto”, su Canale 5. Dallo scorso maggio è in onda su Raiplay con lo spettacolo “Ballantini&Petrolini”. Alla carriera televisiva si affianca anche quella cinematografica, con tantissime apparizioni, tra le quali quella ne “Il pesce innamorato”, di Leonardo Pieraccioni, o quella in “Manuale d’amore 3”, di Giovanni Veronesi, o ancora ne “I delitti del Barlume” di Roan Johnson.

La serata è a ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. In occasione della manifestazione, saranno aperti, fino alle 23, i musei cittadini del Comune e di Fondazione Grosseto Cultura (Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Polo Clarisse, il Museo di storia naturale della Maremma) e, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria Ascom Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e al Centro commerciale naturale, si terranno varie iniziative, tra cui “Ristorando” e “GRande estate a tavola”: apertura straordinaria dei negozi, menu particolari e offerte nei ristoranti e locali. Per informazioni su questi eventi e sugli esercenti aderenti è possibile fare riferimento ai canali ufficiali dei promotori.

Per informazioni: https://new.comune.grosseto.it/web/