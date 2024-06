Morante, Ovadia, Cristicchi e Dardust: al via gli eventi di “Parco Aperto plus”

Grosseto. Otto spettacoli “site-specific”, pensati per adattarsi e dialogare con il luogo che li accoglie: è questa la caratteristica di “Parco aperto plus”, la rassegna curata da Ad Arte Spettacoli all’interno del più ampio cartellone di eventi promossi e organizzati dal Parco naturale regionale della Maremma.

“La complessità della natura – dichiara il presidente del Parco della Maremma Simone Rusci – non può essere sempre spiegata con un linguaggio scientifico e accademico; a volte serve qualcosa di immateriale, come il linguaggio dell’arte, ed è proprio con questo spirito che due anni fa abbiamo lanciato la rassegna ‘Parco aperto’, che quest’anno si arricchisce di alcuni preziosi inserti, con artisti di fama nazionale, come quelli di ‘Parco aperto plus'”.

Il programma

Otto spettacoli al tramonto, in tre luoghi di grande fascino del Parco della Maremma, il percorso faunistico A6, immerso nella macchia mediterranea, l’oliveto di Collelungo, la spiaggia di Marina di Alberese, che si svilupperanno innestandosi proprio nel contesto naturale. Non ci saranno luci, né impianti audio a sostenere la performance, per lasciare spazio alla natura e ai suoi rumori, che accompagneranno l’espressione artistica: anche per questo gli spettacoli hanno la certificazione di Legambiente EcoEvents, che attesta la compatibilità ambientale degli eventi. Per raggiungere il luogo della performance lo spettatore dovrà affrontare brevi tragitti, a piedi o con mezzi collettivi: si tratta di momenti di preparazione allo spettacolo.

Si inizia con la “Medea” di Laura Morante, sabato 29 giugno alle 19 (sentiero faunistico A6): l’attrice, accompagnata dal violino di Lorenzo Fuoco e dal pianoforte di Giuseppe Gulotta, porta in scena la tragica eroina di Euripide con la regia di Daniele Costantini; “Il romanzo della Bibbia” con Aldo Cazzullo (voce narrante) e Moni Ovadia (letture e canti) sarà protagonista sabato 6 luglio, alle 19, sul sentiero faunistico A6, mentre domenica 21 luglio, alle 18.30, la compagnia pluripremiata Zaches Teatro porta in scena “Cappuccetto rosso”, proprio in un bosco, quello tipico della macchia mediterranea.

La spiaggia di Marina di Alberese farà da teatro naturale per il concerto di Simone Cristicchi e Amara, in programma martedì 30 luglio: una performance dal titolo “Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato”, dedicata, appunto, al maestro Franco Battiato e al suo ricco repertorio.

Sabato 3 agosto (alle 19) e sabato 24 agosto (alle 18.30), all’oliveto di Collelungo sono in programma due concerti dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto. La formazione, composta da 45 musicisti e reduce da numerose esibizioni in tutta Europa, propone, rispettivamente, la Sinfonia in fa maggiore n.6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, con la direzione di Mateusz Moleda, e l’Ouverture del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia in fa maggiore n.8 di Beethoven con la direzione di Franz Schottky.

Sempre l’oliveto di Collelungo accoglierà martedì 13 agosto, alle 18.30, Dardust, al secolo Dario Faini, in “Piano solo”, mentre giovedì 29 agosto a Marina di Alberese, sempre alle 18.30, è in programma “La bella estate” di Tosca: un concerto fatto da brani nuovi e componimenti già noti, in cui la cantante sarà accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo de Lorenzi, Luca Scorziello, Fabia Salvucci e Arabella Rustico.

I biglietti

I biglietti per la rassegna “Parco aperto plus”, che hanno un costo compreso tra 10 e 30 euro (più diritti di prevendita), sono disponibili sul circuito Ticket One.