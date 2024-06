Le “Stazioni lunari” sbarcano a Festambiente: Piero Pelù, Ginevra De Marco, Francesco Magnelli e BabelNova Orchestra in concerto

Grosseto. La nuova edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, che si terrà dal 7 all’11 agosto a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma, ospiterà “Stazioni lunari”, il progetto musicale unico che unisce artisti di spicco della scena musicale italiana per creare uno spettacolo multiforme e suggestivo.

L’appuntamento è per l’11 agosto, a partire dalle 22.30, sul palco spettacoli. “Stazioni lunari” è un’esperienza sonora che fonde tradizioni popolari italiane e internazionali, reinterpretando brani tradizionali e contemporanei attraverso la collaborazione di musicisti di altissimo livello.

Lo spettacolo

Tra i protagonisti del progetto che si esibiranno a Festambiente ci sono: Ginevra Di Marco, cantante di talento, nota per il suo successo con i Csi (Consorzio suonatori indipendenti) e successivamente nei Pgr (Per grazia ricevuta); Francesco Magnelli, musicista e compositore, rinomato per il suo lavoro con i Cccp, Csi, Ppg e Litfiba, maestro delle tastiere e delle orchestrazioni, aggiunge profondità e complessità agli arrangiamenti musicali di “Stazioni lunari”; Piero Pelù, storico amico dell’associazione ambientalista, icona del rock italiano, frontman dei Litfiba, tornerà al festival con la sua energia travolgente e una voce inconfondibile, aggiungendo una carica di adrenalina e un tocco rock all’evento. Con gli artisti ci sarà anche la BabelNova Orchestra, un ensemble versatile che fonde strumenti e stili musicali provenienti da diverse culture, creando un suono ricco e variegato che spazia dal classico al contemporaneo. Un viaggio musicale e una celebrazione che le organizzatrici e gli organizzatori della manifestazione agostana più attesa della Maremma annunciano come una tappa imperdibile.

“Siamo entusiasti di annunciare che il prossimo 11 agosto, sul palco di Festambiente, avremo il piacere di ospitare ‘Stazioni lunari’, un progetto musicale unico nel suo genere – dichiara Angelo Gentili, coordinatore artistico di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Giunta alla sua trentaseiesima edizione, Festambiente continua a promuovere l’incontro tra arte, cultura ed ecologia, offrendo una nuova e imperdibile esperienza per chi deciderà essere dei nostri. La presenza di artisti di spicco come Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Piero Pelù e la BabelNova Orchestra testimonia la nostra ferma volontà di portare sul palco spettacoli di alta qualità, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico”.

“Quella dell’11 agosto – conclude Gentili – sarà una serata emozionante, un cammino nella musica finalizzato alla scoperta della ricchezza e della diversità di un’arte che non conosce tempo. L’ingresso sarà gratuito. L’invito a tutte e tutti è esserci per vivere insieme questa fantastica avventura sonora e per sostenere l’importante causa ambientale che da sempre caratterizza la nostra kermesse.”

Festambiente

Con oltre trent’anni di storia, Festambiente è diventato un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti della natura, della musica e della cultura. Durante i cinque giorni di festival, le visitatrici e i visitatori potranno partecipare a una vasta gamma di attività che spaziano da concerti di artisti di fama nazionale a incontri e dibattiti su tematiche ambientali, laboratori per bambini, mostre, cinema all’aperto, spazi dedicati al cibo sano, alla sostenibilità e molto altro. Una festa dell’ecologia attraverso cui costruire futuro. Non perdete l’occasione di immergervi in questa atmosfera unica.

Tutte le informazioni su www.festambiente.it.