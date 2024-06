“Perché tu fossi libero”: prorogata la mostra sulla Resistenza in Maremma

Grosseto. Visto l’interesse suscitato e l’alto numero di visitatori, la mostra “Perché tu fossi libero. Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma” rimarrà esposta fino al 5 luglio nel palazzo della Provincia di Grosseto (orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30).

La mostra

La mostra, allestita in occasione dell’80° anniversario della liberazione del capoluogo maremmano, è stata curata dall’Isgrec, in collaborazione con Provincia di Grosseto e Regione Toscana, e racconta, attraverso documenti e immagini, le vicende che portarono la Maremma alla liberazione dal nazifascismo e alle prime fasi della ricostruzione democratica, a partire dal legame esistente fra l’antifascismo di lunga durata e la formazione delle bande partigiane nel territorio.

La Maremma, infatti, ha i suoi martiri antifascisti già prima che si possa parlare di Resistenza, nomi che richiamano al respiro, non solo italiano, ma europeo di quella lotta per la libertà dall’oppressione nazifascista e a cui è dedicato doverosamente il pannello iniziale del percorso cronologico che la mostra compie fino al 1945. La lunga incubazione della Resistenza, infatti, non va taciuta quando si guarda ai successivi anni Quaranta e al sorgere di una profonda spaccatura fra la maggior parte della popolazione e il regime, dovuta all’impatto terribile della guerra totale voluta dal fascismo sulle popolazioni civili, in particolare a causa dei bombardamenti che sono anch’essi approfonditi nei pannelli.

È questo distacco fra il fascismo e la popolazione il passaggio cruciale per comprendere l’adesione dei maremmani agli ultimi mesi della lotta armata, quelli a partire dall’8 settembre 1943 quando a Grosseto nacque il primo Comitato di liberazione, che si era dato il compito di coordinare le prime bande partigiane di tutta la provincia che andavano formandosi, con il contributo determinante di elementi provenienti dal disciolto Regio esercito.

Il taglio provinciale della mostra concentra l’attenzione sulle dinamiche territoriali della nascita delle formazioni, perché il territorio grossetano è un territorio caratterizzato dalla presenza di bande in zone periferiche rispetto al capoluogo. Così come fa il punto sulle differenti fasi della lotta armata per non dimenticare le prime precoci azioni della Resistenza del territorio grossetano, precoci anche rispetto al quadro nazionale e regionale. Azioni iniziali che furono frenate dal duro inverno del 1943, per poi riprendere massicciamente solo al sopraggiungere della primavera del 1944.

I pannelli dettagliano le diverse fasi di quei mesi caratterizzate dal fenomeno della renitenza alla leva, dei rastrellamenti, come il Frassine e Maiano Lavacchio, e poi dall’intensificarsi delle azioni all’avvicinarsi del fronte; si arriva così al giugno del 1944, alla ritirata tedesca, segnata anche dalle terribili stragi che colpirono la Maremma, fino ai giorni della liberazione, seguiti lungo le diverse direttrici di avanzata dalle truppe alleate.

Gli ultimi pannelli raccontano, infine, anche le prime fasi di avvio del governo democratico del territorio da parte degli uomini del Comitato provinciale di liberazione, per concludere infine con un focus sulla memoria della Resistenza, che vuole essere anche un tributo ai moltissimi caduti che diedero la vita per la lotta al nazifascismo.