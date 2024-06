Un anno fa moriva Gianfranco Luzzetti: un incontro in memoria del mecenate grossetano

Grosseto. Il 21 giugno 2023 si è spento a Firenze Gianfranco Luzzetti, l’antiquario e collezionista d’arte originario di Giuncarico, che nel 2018 ha donato straordinari capolavori di pittura e scultura alla città di Grosseto permettendo la nascita, all’interno del Polo culturale Le Clarisse, del Museo Collezione Luzzetti.

A cinque anni dall’inaugurazione del Museo Luzzetti e a un anno esatto dalla sua scomparsa, il Polo Le Clarisse organizza un incontro dedicato a “L’eredità artistica e culturale di Gianfranco Luzzetti“, venerdì 21 giugno, alle 18.30, con ingresso gratuito e sarà gratuita anche la visita al Museo Luzzetti dalle 17 alle 20.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488066 (dal giovedì al sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

L’appuntamento sarà coordinato dal direttore del Polo e del Museo Luzzetti, Mauro Papa, e sarà impreziosito dalle letture – proposte da Fabio Sonzogni e Ottavia Banchi – di brani tratti dal libro autobiografico “In volo coi gabbiani”, scritto da Luzzetti e pubblicato da “Le Lettere” nel 2018.

«Invito tutti a partecipare. Sarà l’occasione – dichiara Mauro Papa – per parlare di ciò che Luzzetti ha fatto per la sua città d’origine, di ricordare ciò che sognava e ciò che aveva promesso ai suoi concittadini. La sua scomparsa ha interrotto un percorso di valorizzazione dell’arte che aveva obiettivi ambiziosi, ma realizzabili, come dimostra la nascita del museo a lui intitolato. A solo titolo di esempio, voglio riportare un brano del suo libro: “Sto facendo e farò di tutto per far diventare questa collezione, come merita, patrimonio di tutti. Perché tutti possano godere della bellezza che ho saputo raccogliere in tanti anni. Queste opere di arte italiana, che ho fatto venire da tutto il mondo e che ho riportato a casa, sono un bene universale. Sono la mia famiglia e, quando non ci sarò più, queste opere dovranno restare unite e vivere di una vita propria, incontrando gli occhi stupiti di persone sempre nuove ed evitando di restare nascoste in spazi privati o caveau di banche”».