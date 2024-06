“Serata di musica e spettacolo”: torna l’evento benefico a Barbanella

Grosseto. Il Comitato festeggiamenti Barbanella, con il patrocinio del Comune, organizza sabato 15 giugno una serata di musica e spettacolo in via De Amicis.

Quest’anno tantissimi partner a supporto dell’evento: Fais jeans metterà a disposizione alcuni abiti per l’organizzazione di una sfilata di moda, Real Dance Academy metterà in scena uno spettacolo di danza, il Clan della Musica si occuperà dell’accompagnamento musicale, l’Accademia Nouvelle Esthetique e New Generation Hair Stylist si occuperanno rispettivamente di trucco e parrucco.

L’assessore alla cultura consegnerà delle targhe di riconoscimento alle attività più longeve di Barbanella.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana.

“Come sempre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –, siamo fieri di supportare il Comitato festeggiamenti Barbanella in quella che è la sedicesima edizione della ‘Serata di musica e spettacolo’. Vogliamo ringraziare di cuore gli organizzatori e i partner che ogni anno riempiono di vita Barbanella con meravigliose iniziative. Questa serata rappresenta un’occasione speciale per tutta la comunità, non solo perché offre momenti di svago e intrattenimento, ma anche perché dimostra quanto sia forte il senso di solidarietà e coesione del quartiere. Auguriamo a tutti di trascorrere una serata piacevole all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà”.