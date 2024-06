“Perché tu fossi libero”: al via la mostra sulla Resistenza in Maremma

Grosseto. In occasione dell’80° anniversario della liberazione di Grosseto, in collaborazione con la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea ha allestito, nel palazzo della Provincia, una mostra dedicata alla Resistenza in Maremma.

La mostra “Perché tu fossi libero. Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma”, curata per Isgrec da Ilaria Cansella e Barbara Solari, racconta attraverso documenti e foto d’epoca la storia della provincia di Grosseto fra il 1943 e il 1945, facendo il punto sull’antifascismo di lungo periodo, sui mesi della lotta partigiana e sulla ricostruzione democratica seguita alla completa liberazione del territorio provinciale alla fine del giugno 1944.

La mostra sarà inaugurata il 15 giugno alle 18 e resterà esposta fino al 21 giugno (orari di apertura: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30).

Domenica 16 giugno è prevista un’apertura straordinaria dalle 17 alle 19.