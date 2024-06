“Il Cantinone”: lo spettacolo itinerante inaugura la Festa dell’Alta Maremma

Civitella Marittima. Venerdì 14 giugno le piazze e le vie del borgo storico di Civitella Marittima si animeranno con lo spettacolo teatrale itinerante “Il Cantinone” per la regia di Felice Panico, evento di apertura della 52esima edizione della Festa dell’Alta Maremma a Civitella Marittima, dal 14 al 16 giugno.

Lo spettacolo è frutto del laboratorio teatrale realizzato a Civitella Marittima da Canguasti Teatro, con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico e in collaborazione con la Pro Loco Civitella Marittima.

“Per il secondo anno ho curato il laboratorio teatrale di Canguasti Teatro rivolto a tutta la provincia di Grosseto – spiega il regista e drammaturgo Felice Panico, già collaboratore fra gli altri di Maurizio Scaparro e Ferzan Ozpetek -. Lo spettacolo di questa edizione è liberamente ispirato alla commedia teatrale ‘La Cucina’ di Arnold Wesker e al film di F. Akin Soul Kitchen: il nostro adattamento in salsa maremmana, è proprio il caso dirlo, in cui raccontiamo la divertente e vorticosa organizzazione della sagra, in cui tutti (o quasi) si sentono in dovere di dare una mano, solo per l’ amore sconfinato che provano per il loro borgo, per il desiderio sincero che hanno di vederlo luminoso, gioioso, apprezzato”.

Anche per questa edizione si è scelto di proporre lo spettacolo in forma itinerante: “Il borgo è il luogo meraviglioso in cui gli attori agiscono e la scena teatrale prende forma in modo naturale – prosegue il regista –, fornendo al pubblico e agli attori la possibilità di muoversi negli spazi del centro storico ed ammirando gli angoli più belli, animati per l’occasione dalle vicende teatrali de Il Cantinone”.

“Proseguiamo nel nostro cammino di valorizzazione del territorio anche attraverso la cultura e l’arte – afferma Franco Angiolini, presidente della Proloco di Civitella Marittima -. Il laboratorio teatrale è un’esperienza significativa iniziata nel 2023 e proseguita felicemente nel 2024 a cui oggi si va ad aggiungere l’iscrizione della nostra Proloco all’Albo regionale toscano delle Associazioni di rievocazione storica. Questo ci offre il lancio per iniziative e percorsi tematici oltre alla rinnovata esperienza dei tamburi storici confluita nel gruppo dei Rullanti dell’Ardenghesca. Siamo convinti e motivati su questo cammino per valorizzare al meglio le energie civitelline”.

Attori e spettatori si muoveranno in tre tappe all’interno del borgo storico di Civitella Marittima. Si comincia alle 19 da via della Costarella. Lo spettacolo durerà circa 50 minuti.