“Che cos’è l’economia?”: Massimiliano Bartolozzi presenta il suo libro

Grosseto. Che cos’è l’economia? Con la presentazione dell’omonimo libro nella sede de “La Deceris” venerdì 14 giugno, l’autore Massimiliano Bartolozzi illustrerà l’obiettivo del suo ultimo lavoro: fornire gli strumenti necessari ai non addetti ai lavori per comprendere le dinamiche della macroeconomia, con particolare riferimento al ruolo dello stato, in un contesto moderno di costante cambiamento. Il libro è stato concepito con semplicità d’espressione in terminologia e logica, per essere fruibile ad una vasta platea di lettori.

La prefazione del giornalista Carlo Cambi e la postfazione del saggista Filippo Burla arricchiscono il contenuto del testo.

Dunque, l’appuntamento è nella sede de La Deceris, in piazza Cavalieri 4, a Grosseto. venerdì 14 giugno alle 21.