Giovanni Allevi e Ensemble Symphony Orchestra: la grande musica torna alla Cava di Roselle

Grosseto. Il fascino malinconico dei successi senza tempo del maestro Ennio Morricone e la raffinatezza del pianoforte di Giovanni Allevi porteranno, dopo qualche stagione di assenza, la musica di autore alla Cava di Roselle.

L’anfiteatro naturale, ricavato da un’antica cava di pietra, alle porte del capoluogo maremmano, torna ad accogliere il pubblico con due eventi di pregio, organizzati da Ad Arte Spettacoli.

L’appuntamento è venerdì 30 agosto con l’Ensemble symphony orchestra, che presenta “Alla scoperta di Morricone”, e venerdì 6 settembre con il “Piano solo tour” del grande pianista Giovanni Allevi;le vendite dei biglietti, disponibili nel circuito Ticket One, partiranno lunedì 10 giugno alle 12.

“Abbiamo deciso di tornare a scommettere sulla Cava di Roselle – dichiara Lorenzo Luzzetti, di Ad Arte Spettacoli – con due eventi molto particolari, che potranno rispondere ai gusti di un pubblico vario: le composizioni di Morricone sono note e apprezzate da generazioni di italiani, così come l’energia e la poesia di Giovanni Allevi che, finalmente, dopo un periodo lontano dalle scene per motivi di salute, torna ad esibirsi, con i suoi pezzi più celebri e con le nuove composizioni”.

“Ci fa piacere riaprire le porte della Cava di Roselle al grande pubblico, con due concerti così particolari – dichiara Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce l’area –; ringraziamo per questo i promotori. Per le sue caratteristiche naturali, la Cava riesce sempre a donare alle proposte artistiche un po’ di magia in più”.

“Siamo felici – commenta l’assessore al turismo del Comune di Grosseto, Riccardo Megale – che un luogo con la Cava torni ad accogliere la grande musica: animare posti diversi del nostro territorio con iniziative varie va ad arricchire anche l’offerta turistica nel suo complesso”.

I concerti

“Alla scoperta di Morricone” si terrà venerdì 30 agosto, alle 21.15. Diretta dal maestro Giacomo Lo Prieno, l’Ensemble symphony orchestra propone un viaggio nella produzione del maestro Morricone, non solo attraverso i suoni, ma anche parole, suggestioni, e con le esibizioni di solisti e di ospiti: in questo omaggio, infatti, daranno il proprio contributo anche i maestri Ferdinando Vietti (violoncello) e Stefano Benedetti (tromba), il soprano Anna Delfino, che si esibirà nel “Deborah’s Theme” di “C’era una volta in America”, e il violinista del Cirque du Soleil Attilia Simon, che eseguirà “Love Affair”. Ad accompagnare la musica, poi, saranno le parole dell’attore Andrea Bartolomeo, voce guida in questo viaggio. L’Ensemble symphony orchestra accompagnerà il pubblico nella riscoperta di melodie come “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema paradiso” e ancora, per citarne solo alcune “The hateful eight” e “Malena”.

Biglietti primo settore 30 euro + diritti di prevendita; secondo settore 25 euro + diritti di prevendita.

Giovanni Allevi, in “Piano Solo tour”, si esibirà venerdì 6 settembre, alle 21.15. Il compositore e pianista italiano arriva alla Cava di Roselle con una tappa del nuovo tour, che presenta live i brani della sua ultima opera musicale, uniti a pezzi più celebri della sua carriera, per pianoforte solo. Attraverso le note e le melodie che sa creare, il maestro Allevi conduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, toccando le più varie sfaccettature, e arrivando alla più sublime: l’estasi.

Biglietti primo settore 35 euro + diritti di prevendita; secondo settore 30 euro + diritti di prevendita.