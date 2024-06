Il Duo Degas celebra 10 anni di attività: concerto al Teatro degli Industri per festeggiare l’anniversario

Grosseto. Evento straordinario al Teatro degli Industri di Grosseto per festeggiare 10 anni di attività concertistica del Duo Degas, in programma venerdì 7 giugno alle 19.15.

Composto dai pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, il duo eseguirà un programma bellissimo, con capolavori di Brahms, Grieg, Tchaikovsky, Liszt. La serata è organizzata dall’associazione culturale Recondite Armonie con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto.

Il Duo Degas

Il duo ha un vasto repertorio e in dieci anni di attività ha collaborato con orchestre sinfoniche e da camera e ha tenuto oltre 100 concerti in Italia, Russia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Serbia, Svizzera, Regno Unito per festival e stagioni musicali internazionali, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica.

Nel 2021 è uscito il suo primo cd con le trascrizioni dei celebri balletti di Tchaikovsky, a cui ne è seguito di recente un secondo interamente dedicato a Brahms con le 21 Danze ungheresi e i Walzer op.39. Le sue registrazioni sono state recensite in maniera entusiasta dalla critica e trasmesse in più occasioni su emittenti nazionali ed estere.

“…I motivi della pregevolezza di questa interpretazione sono presto detti: al di là di un affiatamento esecutivo tale da rasentare la perfezione, per via di una naturalezza che lascia stupefatti… ciò che coinvolge in fase di ascolto è lo spessore dei piani sonori proposti sempre dai due interpreti, vale a dire la capacità di amalgamare alla perfezione la volumetria orchestrale originaria in quella pianistica, dando così modo di scoprire nuovi ambiti, nuovi reconditi, nuove angolazioni di queste opere attraverso lo sfruttamento dello strumento pianistico…” (dott. Andrea Bedetti)

Il concerto dei due pianisti, direttori artistici dell’associazione culturale Recondite Armonie, inaugurerà una settimana intensa che, prima con la quinta edizione del concorso pianistico internazionale Recondite Armonie e poi con il progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo”, porterà a Grosseto tantissimi giovani musicisti di talento da ogni parte del mondo che sarà possibile ascoltare in un fitto calendario di concerti a Grosseto e provincia (www.reconditearmonie.it).

I biglietti

I biglietti per assistere al concerto costano 15 euro, il costo dei biglietti ridotti è di 10 euro (per bambini fino ai 10 anni e per i soci di Recondite Armonie).

É possibile prenotare chiamando la segreteria al 320.6812722 oppure scrivendo a segreteria.reconditearmonie@gmail.com

Conduce la serata il giornalista Carlo Sestini.