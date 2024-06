Creatività, dibattiti e performance artistiche: continua “Trame Festival”

Grosseto. Continua l’avventura di “Trame Festival” 24, che promette di offrire una giornata ricca di creatività, dibattiti stimolanti e performance artistiche.

Venerdì 7 giugno, dalle 10 si possono incontrare gli artisti al lavoro sulle serrande in diverse zone del centro storico, a Barbanella, nella sede di Casa Ama, e a Roselle, presso la residenza Il Poggio. Un’occasione per vedere la street art prendere forma dal vivo in vari punti della città.

Dal pomeriggio, a Molino Hub, il centro culturale sulle mura medicee (cinghialino) ci saranno due eventi. Alle 18.30, si terrà il talk “Una città del futuro. L’arte che ri-genera”, una conversazione sulla rigenerazione urbana attraverso la street art. Parteciperanno esperti come Giulia “Blocal” Riva, fondatrice del blog di viaggi e street art “BLocal Travel”, e GianGuido Grassi, fondatore dell’associazione stART, che promuove l’arte contemporanea e la street art con eventi e grandi opere in spazi pubblici e privati. Insieme a loro, Giada Breschi e Mara Pezzopane, del Clan, discuteranno su come progettare, realizzare e comunicare interventi che trasformano gli spazi urbani.

Alle 21.30, Giovanni Succi condurrà “Leopardi Dark Ambient”, una lettura integrale e sonorizzata de “La Ginestra” di Giacomo Leopardi. Questo evento combina la poesia intensa di Leopardi con atmosfere sonore suggestive, offrendo un’esperienza letteraria e musicale unica. Il messaggio di “La Ginestra”, ultimo capolavoro di Leopardi, è un potente appello all’umanità per la resistenza e la fratellanza, invitando a non aggiungere ulteriori mali a quelli già inflitti dalla natura.

Per ulteriori dettagli sul programma e sugli artisti, visitate il sito www.collettivoclan.it o scrivere a info@collettivoclan.it.