Al via il “Trame Festival”: giornata inaugurale all’insegna di cinema, musica e arte

Grosseto. Ecco gli eventi che si terranno giovedì 6 giugno nella giornata inaugurale del “Trame Festival” ’24, la manifestazione di arte urbana organizzata dall’associazione Clan con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto, in collaborazione con Istituzione Le Mura e Kansassiti Apps. Una giornata ricca di arte, musica e cinema, che darà il via a tre giornate ricche di eventi.

Il programma

Alle 12, alla Mediateca digitale della Maremma, in Chiasso delle Monache n.9, l’apertura ufficiale del “Trame Festival” ’24 con la presentazione degli artisti partecipanti. Un’occasione per conoscere da vicino i talenti che animeranno il festival e per scoprire le opere e le performance che caratterizzeranno questa edizione.

Alle 18.30, a Molino Hub, in via del Molino a Vento 17, inaugurazione dell’Heat Corner con serigrafia live a cura di Matteo Bonguerrieri. Per tutte e tre le giornate del festival, Matteo allestirà il suo laboratorio di serigrafia all’interno del Molino Hub, lo spazio gestito da Clan presso il “Cinghialino”, sulle mura. Un’opportunità unica per vedere l’arte della serigrafia in azione e per interagire con l’artista.

A seguire, alle 19, il dj set di Fluxus offrirà note sperimentali con uno stile che esplora i collegamenti possibili tra generi, discografie ed epoche musicali. Un’esperienza sonora unica e ricercata che promette di coinvolgere e affascinare.

Alle 21.30, sempre a Molino Hub, proiezione del film “Visage, Village” (2017, 89’) diretto da Agnès Varda e JR. Presentato da Kansassìti Aps, questo documentario premiato a Cannes e Toronto offre un viaggio visivo ed emozionale attraverso la Francia rurale. La regista Agnès Varda e il fotografo JR trasformano incontri casuali in straordinarie gallerie fotografiche all’aperto, esplorando la bellezza dei volti e dei villaggi. Un film che racconta la nascita di una singolare amicizia e celebra l’arte e la comunità. Un’esperienza cinematografica ed umana toccante e indimenticabile.

Per ulteriori dettagli sul programma e sugli artisti, visitare il sito www.collettivoclan.it o scrivere a info@collettivoclan.it