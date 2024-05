“Recondite armonie”: tornano le iniziative musicali in città durante l’estate

Grosseto. Ritorna l’appuntamento con “Recondite armonie“.

Il primo progetto, intitolato “Giovani musicisti del mondo“, è un’iniziativa di scambio culturale che si svolgerà dal 10 al 15 giugno, portando a Grosseto una delegazione di giovani musicisti di musica classica provenienti da tutto il mondo. Durante questo periodo, i partecipanti avranno l’opportunità di esibirsi in una serie di concerti nei luoghi più suggestivi della Toscana. Inoltre, sarà un’occasione unica per i musicisti e le loro famiglie per scoprire il territorio, apprezzare la nostra tradizione culinaria e confrontarsi con altri colleghi.

Il progetto include anche due concorsi: il concorso pianistico internazionale “Recondite armonie” e un concorso provinciale, sempre dedicato al pianoforte. La competizione internazionale è aperta a pianisti under 30 residenti in Italia e all’estero, mentre quella provinciale è riservata ai giovani musicisti del nostro territorio. Una giuria d’eccezione, composta da professori di fama internazionale, provenienti da Argentina, Germania, Cina e Italia, sarà incaricata di valutare le performance dei partecipanti.

Per coinvolgere ulteriormente la cittadinanza è stato programmato un calendario di concerti di musica classica che si terranno durante l’estate e l’autunno 2024.