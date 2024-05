Luoghi magici, artisti internazionali e rispetto della natura: estate ricca di eventi al Parco della Maremma

Grosseto. Il Parco della Maremma propone un ricco programma per l’estate 2024.

Artisti di livello nazionale e locale accompagneranno i visitatori da giugno ad agosto con grandi successi e spettacoli inediti in Maremma.

Che cosa è Parco aperto

Parco aperto è il cartellone di eventi del Parco della Maremma, nato nel 2022 con la volontà di integrare gli ordinari itinerari di visita con spettacoli teatrali e musicali e con eventi di divulgazione scientifica.

Parco aperto vuole raccontare le bellezze del Parco della Maremma attraverso i linguaggi d’arte, aprendo al visitatore un canale nuovo di contatto e contemplazione della natura.

Gli appuntamenti di Parco aperto sono degli itinerari-spettacolo, nei quali lo spettatore raggiunge il luogo dell’evento attraverso un piccolo trekking a piedi o in bicicletta.

I luoghi scelti per gli spettacoli sono alcuni dei luoghi iconici del Parco: l’itinerario faunistico, l’oliveto di Collelungo e Marina d’Alberese. Luoghi lasciati alla loro naturalità, che rimangono inalterati durante e dopo lo spettacolo.

Come nel teatro greco, la scenografia di ogni evento è costituita dalla natura stessa e dai paesaggi che si aprono sul mare e sulle colline dell’Uccellina.

Parco aperto fa il plus

Quest’anno Parco aperto introduce un plus: 8 eventi con ospiti di rilievo nazionale ed internazionale, per far conoscere il Parco e la Maremma ad un pubblico vasto, in momenti e in contesti inediti, rispettando sempre le caratteristiche dell’ambiente e per valorizzare alcuni luoghi particolarmente significativi dell’area protetta.

Il programma

Si parte sabato 29 giugno, alle 19, con Laura Morante in “Medea”, sul sentiero faunistico A6 (biglietto 20 euro), lo stesso che sabato 6 luglio, sempre alle 19, ospiterà “Il romanzo della Bibbia”, con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (biglietto 20 euro).

All’ombra delle querce dell’itinerario A6 si muoveranno gli attori della compagnia Zaches Teatro, che domenica 21 luglio, alle 18.30, presenta “Cappuccetto Rosso” (biglietto 10 euro), mentre martedì 30 luglio arriva la musica con Simone Cristicchi e Amara che propongono “Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato”, nei pressi della spiaggia di Marina di Alberese (biglietto 30 euro).

Il secolare Oliveto di Collelungo sarà la suggestiva cornice di più eventi: sabato 3 agosto, alle 19, l’Orchestra Città di Grosseto, diretta da Mateusz Moleda, propone la sinfonia in fa maggiore n.6 “Pastorale” di Ludwig Van Beethoven, (biglietto 15 euro); martedì 13 agosto, alle 18.30, è in programma il concerto di Dardust “Piano solo” (biglietto 30 euro). Sabato 24 agosto, alle 18.30, torna l’Orchestra Città di Grosseto diretta, questa volta, da Franz Schottky con l’Ouverture del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart e la sinfonia in fa maggiore n.8 di Ludwig Van Beethoven (biglietto 15 euro).

Giovedì 29 agosto, alle 18.30, la musica di Tosca in “La bella estate” risuona vicino alla spiaggia di Marina di Alberese (biglietto 30 euro).

I biglietti per gli eventi di Parco aperto plus saranno disponibili sul circuito TicketOne dalle ore 14 del 28 giugno.

Gli altri eventi della stagione

A Parco Aperto plus si aggiungono gli altri eventi delle più importanti compagnie ed artisti locali.

Domenica 16 giugno la compagnia Ridi Pagliaccio di Giacomo Moscato, con Paolo Mari, porta in scena, sull’itinerario faunistico, “Mythos: Animali fantastici e reali nei miti antichi”, poi, venerdì 12 luglio, è la volta di “Quando il tango incontra il jazz”, nello spazio esterno del centro visite, che vede protagonisti Michele Makarovic alla tromba e Samuele Luti alla fisarmonica. Il duo eseguirà un repertorio di musiche di Astor Piazzolla e Richard Galliano, fondendo le atmosfere passionali del tango con le improvvisazioni del jazz.

Torna anche quest’anno il 18 luglio la giovane compagnia teatrale “Confine Zero” con “Nuvole”, uno spettacolo interattivo e coinvolgente, un’interpretazione originale della commedia di Aristofane che andrà in scena nel suggestivo scenario dell’itinerario Faunistico.

Sempre lungo l’itinerario A6, dopo il successo primaverile, bissa con nuove storie e nuovi racconti “AnimaScenica” un viaggio nelle fiabe della cultura italiana, il 6 agosto.

Ancora mito con il Teatro Studio che porta in scena Orpheus, il 27 agosto, nell’iconica cornice della Torre di Collelungo: un adattamento teatrale che esplora il mito di Orfeo attraverso voci, azioni e canto. Questo spettacolo intimo e profondo mira a esprimere i moti più intimi dell’animo umano tramite la potenza evocativa del mito.

Tutti gli spettacoli sono a pagamento (intero 15 euro, 10 euro ridotto), obbligatoria la prenotazione, scrivendo a booking@parco-maremma.it

Si rinnova il sodalizio con la Proloco Alborensis con due eventi speciali e gratuiti: il 15 luglio “Serata di Nomadelfia”(in piazza ad Alberese) e il 7 agosto “Mefitis Quartet – Salotto storico partenopeo” (spazio esterno del centro visite).

Gli eventi avranno inizio alle 21. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Proloco Alborensis.

Non mancheranno, poi, le serate sotto le stelle, in bicicletta da Grosseto alla selvaggia spiaggia di Collelungo il 13 luglio, e a Punta del Corvo (Talamone) il 2 agosto.

Escursioni a pagamento e su prenotazione, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

La sostenibilità prima di tutto

Gli spettacoli del cartellone Parco aperto sono riservati ad un ridotto numero di spettatori, per garantire un limitato impatto sui luoghi.

I luoghi dello spettacolo sono raggiungibili a piedi e in bicicletta.

Non saranno allestite strutture per le esibizioni, ma piccole pedane; i concerti in programma saranno semi-acustici e non avranno bisogno di impianti che possano alterare la quiete e le caratteristiche dei luoghi scelti: si suona e si recita nella natura.

Ogni evento è stato oggetto di una valutazione di incidenza ambientale, redatta da esperti naturalisti, per assicurare che gli impatti degli eventi siano compatibili con gli habitat e con le specie che li abitano.

La stagione Parco aperto è certificata Legambiente EcoEvents

Anche il pubblico sarà invitato a fruire questi spettacoli in un modo informale: fatta eccezione per due date, infatti, tutti gli altri momenti saranno vissuti con posti a sedere sull’erba o su cuscini poggiati al suolo. Nella scelta degli artisti e dell’offerta culturale si è privilegiato il legame con il territorio.

“Una stagione ricca di eventi che vuole raccontare la ricchezza della natura attraverso i più importanti linguaggi artistici – dichiara il presidente del Parco Simone Rusci -. facendo conoscere ad un pubblico vasto le bellezze del territorio e l’importanza della sua conservazione”.

Continua il presidente: “Parco Aperto è frutto di un lavoro di squadra condotto all’interno dell’Ente e con il supporto di Giulia Cislaghi, Claudia Gennari e dell’agenzia AdArte Spettacoli. Una sperimentazione che ci auguriamo possa continuare nei prossimi anni anche grazie al coinvolgimento degli importanti beni storici di recente acquisiti dal Parco: San Rabano, la torre di Collelungo e il Granaio lorenese”.