“Il segno di Giona”: David Murgia presenta il suo libro

Grosseto. Il suo ultimo libro, da poco uscito, si intitola: «Il segno di Giona. Un viaggio tra santi, veggenti e cialtroni».

Lui è Davide Murgia, giornalista e scrittore, che da anni si dedica con grande competenza e puntualità ad indagare il mondo dell’occulto, ciò che riguarda fenomeni sovrannaturali (come le apparizioni) o mistici, ma anche a smascherare tanti cialtroni, appunto, che ingannano la buona fede di tante persone semplici.

Dal «Padre Pio di Roma» (alias p. Gabriele Maria Berardi) a Trevignano, David Murgia ha incontrato lungo la sua vita una serie infinita di esperienze del sacro al confine tra verità, illusioni, profezie e persino frodi perpetrate ai danni dei più fragili, fino a essere riconosciuto, con le sue trasmissioni televisive, come uno dei più interessanti «indagatori del mistero».

Il libro

In questo libro, ricco di sorprese, accompagna sulla soglia del Mistero; ad attendere i lettori sono donne e uomini variamente sfiorati dal soprannaturale: alcuni di loro ne sono stati sopraffatti; altri hanno provato a piegare il cielo ai loro scopi terreni; altri ancora ne hanno portato ferite interiori difficili da rimarginare. Ma alcuni hanno corrisposto ai doni che venivano e vengono loro fatti con un’umiltà che lascia commossi. Ci sono veggenti cialtroni, certamente, ma ce ne sono altrettanti che permettono a tutti noi di continuare a sperare, grazie alla condivisione che fanno dei loro doni.

David Murgia sarà a Grosseto domenica 26 maggio, ospite della parrocchia San Giuseppe (piazza Sauro), per un incontro pubblico nel quale, oltre a presentare il suo libro, approfondirà i temi che stanno al cuore del suo lavoro giornalistico e d’inchiesta. L’incontro avrà inizio alle 17 all’interno della chiesa.

David Murgia

49 anni, David Murgia è giornalista professionista, autore e conduttore di diversi programma televisivi di successo come «Vade retro» e «Indagine ai confini del sacro» su Tv2000. Viene chiamato come esperto in numerose trasmissioni della Rai. Collabora con Rai3 per “La Grande Storia”. Ha lavorato come giornalista vaticanista per il quotidiano «Il Tempo» e si è occupato di satanismo e mondo dell’occulto con inchieste e reportage.