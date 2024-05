“Aurelia Piano Festival”: gli allievi dell’Istituto musicale comunale in concerto

Grosseto. Un pianoforte in galleria e il talento di tanti giovanissimi musicisti. È la prima edizione di “Aurelia Piano Festival“, in programma sabato 25 maggio dalle 17 al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto. L’evento vedrà l’esibizione di 27 allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, diretto da Antonio Di Cristofano.

Il programma

Suoneranno Elisa Belardi (Sonatina op. 36 n. 3 di Clementi), Matilde Volpe (Notturno op.72 n.1 di Chopin), Daniele Greco (Notturno op. 48 n. 1 di Chopin), Carlotta Anna Denevi (Papillons op. 2 di Schumann), Aurora Giada Praderio (Studio n.4 op. 176 di Duvernoy), Veronika Moroni (Studio n. 66 di Beyer e un’Aria di Mozart), Ylenia Ponticelli (Minuetto di Diabelli), Chiara Rallo (Sonatina di Beethoven e Valzer in La minore di Chopin), Marco Fatarella (Fantasia in Re minore di Mozart), Serena Cirocco (Adagio di Steibelt, La Musette di Mozart e “La danza dei cigni” dal balletto “Il lago dei cigni” di Tchaikovsky), Alma Nora Tomi (Le onde del mare di Vacca), Riccardo Abbruzzese (Sechs Kleine Proeludien BWV933 di Bach, Bagatella n. 25 “Per Elisa” di Beethoven e Canzone napoletana dall’Album per la gioventù op. 39 di Tchaikovsky), Ludovico Amarena (Minuetto in Sol maggiore di Bach e Acqua marina da “I preludi colorati” di Vinciguerra), Jacopo Leotta (Lilla da “I preludi colorati” di Vinciguerra e Galop op. 39 n. 18 di Kabalevsky), Francesco Nacucchi (Invenzione n. 1 BWV 772 di Bach, primo movimento della Sonata n. 16 K545 di Mozart e Polacca in Sol minore di Bach), Leonardo Biagini Gori Martini (Elegie e Rigaudon di Dubois, primo movimento della Sonatina in Re minore di Ravel), Sara Sammarco (Colline scozzesi di Perini e Dance of the clown di Harris), Arianna Faienza (Marcia di Topolino di Dodd e The Addams family di Hanna-Barbera), Gennaro Pisanelli (Oh! Susanna di Foster, tema de “Pirati dei Caraibi” di Zimmer e Studio n. 94 in Fa di Beyer), Camilla Franci (Allegretto di Diabelli), Matilde Di Sarno (Aria e canzonetta di Mozart, Moderato di Czerny), Andrea Rossi (Sonatina di Kuhlau, Cavaliere selvaggio di Schumann), Camilla Franci (Il cavallo e l’asino da “Animali domestici” di Consiglio e un brano di Rossi), Iana Velicoglo (Solas di Duffy e Mary Poppins di Sherman), Brando Alessandri (Lilla e acqua marina dai “Preludi colorati di Vinciguerra, 2 brani di Paun e Bastien), Sara Casella (Idea 10 di Alcocer) e Giacomo Brizzi (Notturno in Do minore di Chopin).

«Da sempre il nostro centro commerciale sostiene i principali eventi culturali cittadini – dichiara Martina Guadalti, responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica Shopping Center –, ad esempio il Premio internazionale pianistico, diretto sempre dal maestro Antonio Di Cristofano. In questa occasione siamo ancor più coinvolti, visto che ospitiamo l’evento in galleria. Un’occasione da non perdere per esaltare il talento di tanti giovanissimi musicisti grossetani».

Nella foto: l’esibizione al pianoforte di un’allieva dell’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.