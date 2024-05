La corale Puccini compie 110 anni: concerto in Cattedrale per celebrare l’anniversario

Grosseto. Dalla passione di una manciata di antenati e dall’intuizione di un canonico della Cattedrale, oltre 110 anni fa nasceva la corale Puccini.

“Il 2024, che è anche il 100anniversario della morte di Giacomo Puccini, di cui portiamo il nome da prima che morisse,, è iniziato con il ‘botto’, con un’opera lirica di Puccini, la replica del Requiem di Mozart con orchestra e vari concerti – si legge in una nota della corale -. Proseguiremo con altri concerti ed eventi anche assai particolari proposti nella nostra provincia (sin d’ora salvate la data: 21 luglio a Santa Fiora), canteremo in un’altra meravigliosa opera, proprio il giorno del 100 anniversario della morte di Puccini, la Tosca il 29 novembre, ma poi, abbiamo programmato di eseguire anche la Messa di Gloria di Puccini proprio durante il tradizionale concerto di Natale in Cattedrale il 22 dicembre (giorno in cui tra l’altro ricorrerà il 166° anniversario della nascita di Puccini”.

“Sabato 25 maggio, alle 18:00, ci fermeremo un attimo e ringrazieremo per i 110 anni laddove siamo nati, all’interno dalla Cattedrale di San Lorenzo: animeremo la Santa Messa trasmessa in diretta da TV9. E a giugno? Beh a giugno, il 15 in duomo per la precisione, torneremo a partecipare a quella meraviglia culturale e umana che è il festival Recondite Armonie (cui abbiamo da sempre partecipato sin dalla primissima edizione) e il 20 giugno saremo uno dei sei cori della provincia di Grosseto iscritti all’associazione Cori della Toscana – termina il comunicato –, che si esibirà in rassegna corale nella chiesa di San Giuseppe alle ore 21 in occasione della Festa della Musica giunta alla 30^ edizione”.