“L’abisso”: Alessandro Messina presenta il suo libro nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Una storia avvincente ambientata in Maremma. L’aperitivo letterario ospita Alessandro Messina nella chiesa dei Bigi giovedì 16 maggio alle 18.30: Fulvia Perillo e l’autore parleranno de “L’abisso”.

L’appuntamento del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura è organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge. L’ingresso costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura), il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre, il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066.

«Nel corso delle mie letture – scrive Messina -, spesso rivolte al mondo del fantastico e del soprannaturale, uno dei romanzi che mi ha colpito di più è stato “La casa sull’abisso” di William Hope Hodgson, scrittore britannico morto in guerra, a soli 41 anni, nel 1918. Innamorato delle atmosfere che questo scrittore sa evocare, e desideroso di percorrerne le orme, ho deciso di riscrivere questa storia ambientandola però in Toscana, nella nostra Maremma. Naturalmente, sia i protagonisti che la vicenda, finale compreso, sono diversi da quelli del romanzo originale ma la situazione e l’atmosfera sono molto simili».

Lo scrittore

Alessandro Messina è medico, viaggiatore, alpinista e maestro di yoga e arti marziali. Autore di romanzi e racconti che esplorano il regno del fantastico e che cercano di avvicinare il lettore alla parte più intima e profonda di sé, ha pubblicato: “La mia nuova vita”, “Leviathan la vera storia di Moby Dick”, “Il Castello di Azuma”, “Hopeless”, “Sepulcreda”, e “L’abisso”.