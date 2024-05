Museo archeologico: il Comune partecipa al bando “Vivere l’arte” su tecnologia e digitalizzazione

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto. approva la partecipazione al bando della Fondazione Tim “Vivere l’arte”.

Nel dettaglio, la proposta progettuale per il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam) si concentra su tre livelli: l’integrazione di elementi tecnologici per coinvolgere i visitatori, la digitalizzazione delle opere attraverso scansioni 3D e la formazione degli operatori museali per supportare la digitalizzazione del patrimonio.

L’obiettivo è quello di incentivare l’avvicinamento e una partecipazione attiva di tutti i cittadini alla cultura e al ricco patrimonio artistico italiano, realizzando esperienze nuove di fruizione dei contenuti culturali.