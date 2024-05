“M come Museo, C come Collezione”: un laboratorio dedicato ai bambini alle Clarisse

Grosseto. Sabato 11 maggio, alle 17, le porte del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura si aprono ai piccoli. Il laboratorio didattico “M come Museo, C come Collezione” è dedicato alle “Case dell’arte”, la mostra a cura di Petra Paoli incentrata sulle illustrazioni d’arte per l’infanzia.

I piccoli dai 6 agli 11 anni scopriranno da vicino cosa significa collezionare, chi sono i collezionisti e com’è fatta una collezione per crearne una propria. Il costo di partecipazione è 6 euro a bambino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19) o mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.