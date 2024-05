Giovani pianisti in concerto nella chiesa dei Bigi: una raccolta fondi per contribuire al progetto

Grosseto. Giovedì 9 maggio, nella chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, è in programma la presentazione del progetto di crowdfunding promosso dall’associazione musicale Scriabin.

L’iniziativa ha come finalità quella di dare la possibilità ai giovani pianisti emergenti di esibirsi in un luogo bellissimo, la chiesa dei Bigi a Grosseto, con un ottimo pianoforte e davanti a un pubblico vero: a sostenere l’associazione in questo progetto ci sono Banca Tema e Idea Ginger. Contribuire è molto semplice: basta collegarsi al sito www.ideaginger.it e cliccare sul progetto “Recital pianistici di giovani talenti emergenti ai Bigi”.

Giovedì 9 maggio, alle 17.30, nella chiesa dei Bigi, il maestro Antonio Di Cristofano, dopo una breve performance al pianoforte, parlerà dell’iniziativa spiegandone i dettagli: subito dopo è prevista una visita guidata con Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse, alla mostra dedicata a Paride Pascucci. L’evento è gratuito.

«L’iniziativa – spiega il maestro Di Cristofano – ha al centro i giovani pianisti. Le grandi istituzioni concertistiche si affidano solitamente alle star e danno pochissimo spazio ai talenti emergenti. Con l’aiuto di tutti daremo spazio ai giovani, contribuendo al loro percorso di crescita artistica».

La rassegna inizierà a ottobre 2024 e sarà composta da 14 appuntamenti in programma ogni due settimane il sabato alle 18 nella chiesa dei Bigi.

«Tutti i fondi raccolti – continua il maestro Di Cristofano – verranno interamente destinati al rimborso spese e cachet dei pianisti che si esibiranno».

La raccolta fondi durerà ancora un mese: per adesso è stata raggiunta la metà della cifra utile a finanziare la rassegna.