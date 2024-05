Nuovo appuntamento con “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: il programma

Grosseto. Sabato 4 maggio, alle 17, si esibiscono Alessio Manini (pianoforte) e Simona Viganò (soprano).

La rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” torna con un nuovo appuntamento nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, in via Bulgaria. I due maestri presentano brani celebri riadattati: da Ennio Morricone a Mozart. L’ingresso è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: prima del concerto sarà possibile sottoscrivere la tessera a 15 euro.

I musicisti

Alessio Manini è nato a Grosseto, dove vive, nel 1983. Dalla metà degli anni ’90, per un ventennio, è stato primo clarinetto solista in orchestre di fiati liriche sinfoniche. Dal 2002 al 2009 ha frequentato il Conservatorio e l’Università a Firenze, conseguendo le lauree in Clarinetto, Scienze giuridiche e Didattica della musica. Ha ricevuto il diploma in Direzione di coro dall’Associazione italiana Santa Cecilia, approfondendo la disciplina negli anni in cui ha rivestito il ruolo di cantore, direttore e organista del Coro polifonico San Giuseppe di Petricci. Nel 2006 ha iniziato a insegnare e nel 2015, grazie all’abilitazione all’insegnamento in scuole medie e superiori, è stato immesso in ruolo: è docente di musica alla scuola media “Galileo Galilei” di Grosseto e all’Istituto musicale comunale “Giannetti”.

Simona Viganò ha 35 anni ed è di Grosseto. Spazia dalla lirica al canto moderno, canta attualmente nel gruppo symphonic metal pisano DreaL, oltre ad avere progetti da solista e corali.