Primo maggio, Assoturismo: “Sbagliato lasciare musei chiusi, negata offerta a turisti”

Grosseto. “E’ necessario rendersi conto una volta per tutte che Grosseto non può essere una destinazione turistica a corrente alternata“.

Gianluca Soldateschi interviene a nome del coordinamento Assoturismo di Confesercenti Grosseto, la federazione delle categorie del settore turistico dell’associazione provinciale della Maremma.

“Il Primo maggio, così come le altre festività e ponti primaverili, rappresentano giorni ideali per il turismo generato dai gruppi organizzati, ma non solo, anche da famiglie e singoli visitatori che si mobilitano per esplorare città d’arte e luoghi della cultura. Sarebbe auspicabile pertanto che i musei cittadini non fossero chiusi durante queste festività, come accade in tutte le mete turistiche – prosegue Soldateschi –, poiché crediamo fermamente che Grosseto sia una destinazione turistica e come tale dovrebbe garantire una congrua offerta”.

“Purtroppo sia il Museo archeologico, sia il Museo di storia naturale della Maremma che il Polo culturale delle Clarisse sono rimasti chiusi nella giornata del Primo maggio – termina Soldateschi -. Un’occasione di visita a nostro avviso persa, sia per la rete museale cittadina, sia per avere un maggior flusso nel centro storico a favore dei pubblici esercizi aperti”.