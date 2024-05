“Porte aperte alla musica”: un fine settimana dedicato alle sette note in paese

Scansano (Grosseto). Fine settimana di “Porte aperte alla musica”. Un appuntamento per sabato 4 e domenica 5 maggio, ricco di eventi – tutti gratuiti – per grandi e bambini, siano essi profani o virtuosi delle sette note.

Come il bioblitz alla scoperta di piante ed insetti che qualche settimana fa ha riscosso tanto successo, anche questo evento è nato da uno dei tavoli di confronto aperti in Comune dalla sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi e dall’assessora all’Istruzione e cultura Irene Terzaroli per invitare la cittadinanza a condividere e mettere conoscenze ed esperienze professionali a disposizione di progetti per la collettività.

“Porte aperte alla musica” è nato per iniziativa del Gruppo Musica ed è curato dal collettivo musicale Rockin’Maremma. “Entusiasmo e disponibilità – sottolinea Irene Terzaroli – sono stati preziosissimi per realizzare questi che spero siano solo i primi due di una lunga serie di eventi”.

Il programma

Sabato 4 maggio tre appuntamenti, per i quali è meglio prenotarsi.

Dalle 16.15 alle17.30, al centro culturale di Scansano (ex scuole), laboratorio musicale rivolto a bambini dai 6 mesi ai 5 anni, accompagnati da uno o entrambe i genitori, condotto dalla musicoterapeuta, flautista e insegnante olistica Franca Oethiemer. I neonati hanno una predisposizione al suono. Franca, in un clima giocoso, proporrà attività per lo sviluppo del senso e dell’orecchio ritmico e melodico dei bambini. Nel suonare insieme i bambini potranno scoprire il piacere dell’ascolto dell’altro e della propria libera espressione nella musica e nella danza.

Per maggiori informazioni: Sonia Cannizzo, cell. 328.9364737 – Franca Oethiemer, cell. 338.2887025.

Dalle 15,30 alle 19, nel cortile del teatro Castagnoli, “Alla scoperta della musica”, laboratori musicali aperti a bambini, ragazzi e adulti. Elena Amaddii, Sonia Cannizzo, Claudia Cancellotti e Babak Lessan propongono canto, canto in cerchio, auto-costruzione di strumenti musicali, body percussion e altre attività di espressione e improvvisazione musicale. Ci si può iscrivere compilando la scheda su jotform, al link https://form.jotform.com/241152623068350, o telefonando a Elena, cell. 348.2411313; Claudia, cell. 328.0037310; Sonia, cell. ‪328.9364737, o ancora presentandosi alle 15.15.

Dalle 21, all’Emporio di Scansano, ospiti di Egidio e Simonetta, Sonia Cannizzo guiderà un laboratorio di improvvisazione e canto.

Domenica 5 maggio

Dalle 16.30 alle 19 tutti a teatro, la bomboniera di fine Ottocento del Castagnoli, per la rassegna di musicisti e gruppi musicali, professionali e amatoriali, di Scansano, ma non solo. Musica non stop, dalla classica al rock’n’roll per virtuosi o strimpellatori, nessuno escluso purché appassionato. Partecipazione gratuita ed ingresso libero. Un’occasione da non perdere. Per informazioni e prenotazioni: Sonia, cell. 328.9364737, Claudia, cell. 328.0037310, Elena, cell. 34.2411313.

“Buona musica a tutti” è l’augurio di Maria Bice Ginesi.