“La terra più amata”: Tommaso Di Francesco presenta l’antologia sulla letteratura palestinese

Grosseto. “La terra più amata. Voci della letteratura palestinese”, a cura di Tommaso Di Francesco, Pino Blasone, Wasim Dahmash, Manifesto libri, 2024 è la prima antologia pubblicata in Italia dove il dramma storico di un popolo e la nostalgia per la terra negata assumono valenza universale, non solo dei diseredati e dannati della terra, ma anche, di riflesso, di noi.

L’amore, l’esilio, la resistenza e la lotta all’oppressione, persecuzione e prigionia, il diritto alla vita senza rinuncia alla propria identità, sono i temi filtrati da una originale voce letteraria, resi più impellenti dalle terribili devastazioni belliche in corso in terra di Palestina, che scuotono le coscienze di tutto il mondo.

Venerdì 3 maggio, alle 17.00, nella sala “Di Vittorio” della Cgil, in via Repubblica Dominicana 112 a Grosseto, per la cura dell’Anpi, sezione “Elvio Palazzoli”, ne parlano il curatore Tommaso di Francesco, scrittore e giornalista de “Il Manifesto”, Tasir Hasbun, della rivista “This week in Palestine”, Donatello Santarone, docente dell’Università Roma Tre, Velio Abati, insegnante e scrittore; introduce Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi “Elvio Palazzoli”.