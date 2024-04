Atto finale per il Grosseto Music Project: la Festa della Musica accende il centro e le Mura

Grosseto. Ideato e organizzato da un gruppo di giovani, con il supporto dell’associazione Escargot, e sostenuto e voluto dall’amministrazione comunale, Grosseto Music Project si appresta a vivere l’ultima tappa del suo percorso con la Festa della musica, rinominata per l’occasione Grosseto Music Fest, sabato 18 maggio, dalle 16.00 fino a tarda notte, nel centro di Grosseto.

Dopo le tre serate live dove le 12 band selezionate dalla giuria guidata dal maestro Mario Lavezzi si sono esibite dal vivo tra il Teatro degli Industri e la Sala Eden, sono approdati in finale quattro gruppi che si contenderanno la vittoria del primo Grosseto Music Contest: gli AriaNera, i Minerva 40, i Mokabird e il Jazz Quartet Milani/Artuso/Guastalli/Ferrone.

Il progetto, che ha visto anche l’organizzazione di sei masterclass di approfondimento, in occasione della finale del Contest vivrà una vera e propria giornata celebrativa della musica, a cui chiunque può partecipare come parte attiva.

Si partirà dal pomeriggio, intorno alle 16.00, con la Grosseto Music Street: musicisti e cantanti di tutto il territorio, iscrivendosi entro l’8 maggio nell’apposita sezione sul sito www.grmusicproject.it, potranno prendere parte ad una pacifica invasione del centro storico di Grosseto a suon di musica.

Saranno individuate diverse postazioni in tutto il cuore della città, dove a turno chi si sarà iscritto potrà esibirsi: sarà presente anche la Filarmonica di Grosseto.

Il tutto proseguirà spostando l’attenzione sul Bastione Garibaldi: dalle 17.00 sarà dato il via alla Grosseto Music Fair, una mini-fiera della musica dove associazioni, scuole, negozi, progetti, festival e qualsiasi altra realtà inerente all’ambito musicale, anche band o artisti emergenti, potranno farsi conoscere e lasciare i propri contatti. Anche in questo caso, per partecipare sarà necessario iscriversi sul sito nella sezione dedicata alla fiera entro il 10 maggio.

Alle 17.30 prenderà il via la Grosseto Music Jam, una vera e propria Jam Session dove, chi vorrà, potrà esibirsi improvvisando insieme ad altri musicisti. Per partecipare, ci si potrà prenotare sul sito oppure direttamente in loco il giorno dell’evento.

Alle 18.00 prenderà il via Grosseto Music Live&Talk, un dialogo in musica con il maestro Mario Lavezzi, la cantautrice La Luna e il produttore Gianluca Capitani.

Durante tutta la giornata sarà allestito anche il Grosseto Music Wall, un pannello dove le band della città, vecchie e nuove, potranno lasciare la loro firma o dedica, ma anche delle idee per il futuro per quanto riguarda l’aspetto della musica nella città di Grosseto.

A conclusione del pomeriggio, con in sottofondo la selezione musicale di DJ Shrek, sarà possibile rilassarsi e godersi la serata con un l’AperiMusic alla Sala Eden, dove, alle 21.30, andrà in scena la finale del Contest musicale: special guest della serata saranno Miwa e i suoi componenti, storica cartoon band grossetana che farà ballare e divertire i partecipanti in attesa che la giuria sveli il verdetto finale.

“Ne vedremo delle belle – commentano gli organizzatori del progetto –, anzi, ne sentiremo delle belle: abbiamo voluto progettare una festa che avesse la musica al centro. Vogliamo che questa giornata venga vissuta da tutti come ‘propria’, che ciascuno si senta protagonista e non ospite. Il nostro obiettivo è radunare quanti più amanti della musica possibile, giovani e meno giovani, per gridare alla città e al territorio che Grosseto è viva dal punto di vista musicale. Per questo invitiamo chiunque voglia a partecipare a uno qualsiasi degli eventi in programma: non ve ne pentirete”