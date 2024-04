“Infinito presente”: Debora Corridori presenta la sua raccolta di poesie

Grosseto. Sabato 27 aprile, alle 17.30, all’associazione culturale Chicchi d’Arte, in viale Europa 11 a Grosseto, è in programma la presentazione di “Infinito presente”, raccolta di poesie di Debora Corridori, un viaggio nell’anima nei colori e nelle trame infinite del presente.

L’evento è organizzato dai EmozionArti, le coreografie sono di Valeria Petri, per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 347.5364188 o 347.1301529.

Il libro

Vivere la vita con intensità e farlo accarezzando ogni istante del presente con i colori pastello dell’infinito. È questo che si percepisce leggendo i versi della silloge di Debora Corridori.

Sono sprazzi di luce, illuminazioni, che accarezzano la tela dell’anima attraversata, talora, da vicende dolorose, come la perdita di un caro amico, ma anche da emozioni vissute in pienezza e nella loro profondità. Immergersi nella fragranza e nella pace di un bosco per sentire un sottile senso di appartenenza. E ringraziarla, comunque, la vita per le sue “sottili e raffinate trame”. ” Un’opera mirabile iniziata già nell’oscurità di un grembo – dichiara Debora – e che ora mostra le sue tessiture nella carne viva del giorno”.

Le parole di questa raccolta di poesie diventano preghiera davanti alla meraviglie del creato. Si fanno invocazione nell’estremo bisogno. Accoglienza e sostegno nella comprensione e fede incrollabile nella presenza e nello sguardo della Madre Celeste. Ma anche quando non sono proferite si trasformano in un silenzio profondo, nell’ascolto dell’unica voce capace di arrivare al cuore e di fare evolvere.

In questo testo si intravede un’intenso lavoro di ricerca spirituale come bisogno costante di trovare una pace interiore, connessioni calme – al di fuori dei ritmi frenetici imposti – ma anche nuove pratiche, nuove relazioni, che senza perdere tempo plachino gli attimi ingorgati per trasformarli in alte maree lente attraverso le quali godere il gioco dei giorni come un infinito presente.