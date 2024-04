Canti popolari, spettacoli e musica: il Festival Resistente celebra la Liberazione

Grosseto. Prosegue sulle Mura medicee di Grosseto., al Bastione Molino a Vento, la XXVI edizione del Festival Resistente.

Il programma

Domani, 25 aprile, dopo la partecipazione al corteo e alle commemorazioni ufficiali, il programma si apre con il tradizionale pranzo resistente previsto per le 13.

Alle 15.30 canti popolari per la Liberazione con i Briganti di Maremma, Mauro Chechi, il Bruscello di San Lorenzo, i Ribelli Canti e i Carbonai, che si alterneranno nel pomeriggio tradizionalmente dedicato all’emozione e al coinvolgimento tramite una merenda-raduno di gruppi folkloristici e non che allieteranno i presenti con canti di Resistenza, Liberazione, lotta e lavoro della tradizione popolare e partigiana, ma anche con brani originali ed inediti.

Alle 18.30 è la volta di “Yalla – Ulivi di Palestina”, una performance che coinvolgerà attori e spettatori. Protagonista della performance teatrale è il dramma senza fine del popolo palestinese. “Yalla” è il titolo di una prosa tratta dal libro “Fughe”, di Velio Abati e lo spettacolo è a cura di Teatro Studio, con la regia di Mario Fraschetti, aiuto regia Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Mirio Tozzini, con protagonisti gli allievi del Teatro Studio Arci.

Alle 21 proiezione de “Il pane degli altri” di Carolina Astudillo, a cura della Libreria delle ragazze “Associazione Racconti Incontri”. Un breve documentario, che ha visto la collaborazione di Luciana Rocchi, con interviste realizzate nel 2023 alle due donne sopravvissute alla strage di Sant’Anna di Stazzema.

Tanta musica a partire dalle 21.30 con The Radiolinas live e i loro motivetti senza vanità. Come in una vecchia radiolina le stazioni si sovrappongono o cambiano a seconda del vento, cosi i motivetti dei Radiolinas si alternano, si sormontano, si autocelebrano fino a formare cocktail dai gusti nuovi e inaspettati, come il matrimonio perfettamente riuscito tra i Soundgarden e Celine Dion.

La serata si chiude con i Dj Resistenti

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente Aps e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con Anpi, Isgrec, Unicoop Tirreno, associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, Cgil, Humanitas, Clan. Proprio Clan allestirà nei giorni 26 e 27 negli spazi di Molino Hub, il Molino Factory dedicato all’artigianato. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, Libreria delle Ragazze, libreria Altrimondi, Soccorso Rosso, associazione Amici di Zanzibar.

Informazioni: www.festivalresistente.it – cell. 353.4593557 – social Festival Resistente Arci